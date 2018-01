Stiri pe aceeasi tema

- Costi, sotul mamei din Buzau care si-a pus capat zilelor la numai 23 de ani, a rupt tacerea. Barbatul indoliat a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ce s-a intamplat intre el si sotia lui inainte ca tanara sa-si ia viata. (CITESTE SI: Tanara de 23 de ani, mama a unei fetite, si-a…

- Caz halucinant in Anglia! O tanara in varsta de 17 ani s-a spanzurat dupa ce i-a spus din greseala iubitului ca il insala. Tanara i-a trimis un mesaj in care i-a dezvaluit ca s-a culcat cu un alt barbat.

- Eleva de 17 ani Charlotte Guy din Wigan, Greater Manchester, s-a spanzurat dupa ce a trimis in mod accidental un mesaj crezand ca-l timite unei prietene. Dar, din nefericire, l-a trimis iubitului ei plecat sa studieze la universitate, noteaza Daily Mail.

- O tanara in varsta de 17 ani s-a sinucis, dupa ce a trimis, din greseala, un mesaj iubitului ei. Mesajul era destinat prietenei sale cele mai bune, dar greseala colosala a costat-o scump pe aceasta.

- Darth Vader, primul in topul celor mai populare personaje negative din cinematografie Darth Vader din franciza cinematografica „Star Wars” i-a invins pe Joker, Hannibal Lecter si Voldemort si a fost desemnat cel mai popular personaj negativ din filme din toate timpurile. Joker, personajul malefic…

- Diana Merisan, o tanara de numai 23 de ani, din Buzau, a fost gasita in stare de inconstienta de sotul ei, dupa ce a inghitit o doza mare de medicamente pentru afectiuni cardiace. Vestea cumplita a fost data de sotul acesteia, printr-un mesaj pe Facebook.

- Șerban Huidu reapare la radio alaturi de Cronica Carcotașilor. Dupa o absenta de 4 ani in FM, Șerban Huidu revine din luna februarie in grila de programe a postului Gold FM, anunta Pagina de media. Emisiunea Cronica Carcotașilor a mai fost preluata de poturi din FM, dar nu din București. Serban…

- Prima impresie poate fi greu de schimbat, insa un grup de patru adolescente au facut tot ce le-a stat in putința in aceasta privința. Pentru a sarbatori intoarcerea acasa, fetele, toate in varsta de 13 ani, au mers impreuna la un restaurant, unde au fost tratate foarte bine de ospatarul care le-a servit.…

- Un tanar a facut scandal la metrou si a amenintat calatorii, fara ca nimeni sa intervina. Baiatul fuma nestingherit in tren si i-a injurat pe cei care i-au atras atentia. Cel mai grav este ca niciun agent de paza nu si-a facut datoria.

- Ianis Hagi s-a intors la Viitorul cu un alt moral. Fiul lui Gheorghe Hagi a primit banderola de capitan si spune ca s-a impus printre noii colegi, iar apoi a marturisit ca incearca mereu sa fie diferit. Hagi junior a mai spus ca s-a obinuit sa incerce executii imprevizibile. "Ai…

- Darren Cahill este probabil cel mai devotat antrenor din tenisul mondial! Australianul in varsta de 52 de ani a surprins pe toata lumea cu un gest pe care putini tehnicieni l-ar fi facut pentru elevele lor. Dupa ce a colaborat o viata intreaga cu Adidas, atat ca jucator, cat…

- Lia Bugnar, actrița și regizoare, a spus ca inițial a crezut ca Dumnezeu este PSD-ist din cauza faptului ca dupa doua zile de primavara, in plina iarna, astazi a plouat și a nins in București. [citeste si] Apoi, și-a dat seama, dupa cum scrie pe Facebook, ca altul era mesajul divinitații.…

- Una dintre cele mai cunoscute zicale este „Greseala recunoscuta este pe jumatate iertata”. Psihologii spun ca oamenii au tendinta sa ierte mai usor greselile celorlalti, daca sunt recunoscute cu sinceritate. Primul lucru pe care parintii îi învata pe copii este…

- Yumna este o tânara care locuieste în Africa de Sud care, acum trei ani, a adoptat un catelus. Pentru ca era mic, pufos si extrem de iubitor, noua stapâna nu si-a pus problema cât de mult va creste.

- Muzicianul Ole Koretsky, iubitul regretatei soliste The Cranberriers, Dolores O’Riordan, a marturisit ca „inima ii este franta si nu mai poate fi reparata“ dupa ce si-a pierdut „iubirea vietii“.

- Un copil de trei ani și-a vazut visul împlinit dupa ce și-a recuperat cel mai bun prieten, un pui de câine furat de hoți. Edward Latter se temea ca nu-și va mai vedea vreodata cațelușul, dupa ce acesta a scapat din casa și a fost furat. Baiatul a fost devastat și chiar i-a…

- Un roman a fost omorat fara mila in Anglia. Razvan Sarbu, in varsta de 21 de ani, a fost gasit fara suflare in parcul Maidstone, Kent, informeaza Dailymail.co.uk. Baiatul locuia intr-un cort in ultimele doua saptamani de viata. Ducea un trai greu in Anglia. Acesta a fost batut fara mila de trei tineri…

- BITCOIN nu este in TOP 10 monede virtuale In 2017 moneda virtuala bitcoin a inregistrat o crestere de 1.318%, dar nu intra in top 10 cresteri ale criptoactivelor. Clasamentul este dominat de ripple, a carei valoare s-a majorat anul trecut cu 36.018%. Top 3 cresteri este completat de NEM, cu 29.842%…

- Lee Sibley studiaza in Marea Britanie politica, istorie, engleza, matematica, geografie și științe și are nevoie de aproximativ trei sau patru ore in fiecare seara pentru a-și face temele, iar parinții sunt de parere ca cei mici se confrunta cu un stres mult prea mare pentru varsta aceasta. Baiatul…

- Banii joaca intotdeauna un rol important intr-o relatie si pot reprezenta chiar principala cauza a unei despartiri. Ei bine, nu te mai gandi la ce este rau pentru ca te vom invata sa faci ceva nu tocmai cinstit.

- Un copil de 2 ani din judetul Suceava a murit la Spitalul Județean, iar medicii suspecteaza ca e vorba despre rujeola. Mai ramane ca probele prelevate sa fie confirmate de laborator. Ar fi astfel al 38-lea deces de acest fel.

- Sunt clipe dramatice pentru Alina Borchescu, iubita lui Sergiu Curca. Tanara plange moartea iubitului sau, dupa ce tanarul artist a decis sa-si ia viata in prima zi din an. Sergiu Curca si-a pus capat zilelor in prima zi din 2018, lasandu-si in spate prietenii si rudele care nu inteleg de ce s-a sinucis.…

- Un tanar de 18 ani din judetul Suceava a murit dupa ce s-a impuscat, din greseala, cu arma de vanatoare. Baiatul era la branconaj impreuna cu doi prieteni, cand au fost surprinsi de padurar.

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a transmis un mesaj pentru toti romanii: „Este primul nostru Craciun fara Regele Mihai”. Iata mesajul integral al Custodelui Coroanei: Timp de mai multe decenii, trecand prin zilele cele mai intunecate ale razboiului si ale dictaturii comuniste care i-a urmat,…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc a venit cu o felicitare de Craciun catre toți creștinii care sarbatoresc, astazi, Nasterea Mantuitorului pe stil nou."Cea mai mare bucurie este posibilitatea de a fi alaturi de familie de sarbatori. Momentele acestea sunt speciale.

- David Gower, un suporter al gruparii londoneze Chelsea, este protagonistul unei clip care se viralizeaza cu o viteza uimitoare, ajungand la peste 11 milioane de vizualizari in mai putin de sapte ore.

- La doar șase ani, Ryan a devenit milionar și caștiga singur o avere. Baiatul din China a reușit aceasta performanța cu ajutorul canalului sau de Youtube, unde face recenzii jucariilor. Așa a ajuns sa adune peste 11 milioane de dolari pe an, noteaza Business Insider. Ryan este gazda canalului de Youtube…

- Lorant Kudor Duka, tanarul de 24 de ani din Huedin, condamnat la 2 ani și 11 luni de inchisoare, dupa ce a ucis cu BMW-ul sau o batrana nevinovata, a scris pe Facebook un mesaj in momentul in care a aflat ca va face pușcarie pentru fapta sa. Ucigașul cu BMW nu se aștepta sa fie incarcerat la Gherla,…

- Tolea Ciumac i-a transmis fiului sau, Sasha, un mesaj important, in emisiunea "Agenția VIP". Acesta i-a spus ca se va intoarce la el, iar la varsta de 18 ani va ințelege de ce exista intaliniri tata-fiu rare.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a confirmat, sambata seara, ca targul de Craciun ce urma sa fie organizat in Piața Victoriei va fi relocat, dar a subliniat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca acest lucru nu schimba faptul ca in Piața Victoriei a fost incalcata legea de catre…

- Fiul omului de afaceri Marcel Toader a dezvaluit cat a ajuns sa cantareasca. Omul de afaceri Marcel Toader, care se afla in divorț cu interpreta de muzica populara Maria Constantin, are un singur moștenitor din toate mariajele pe care le-a avut de-a lungul anilor . Este vorba despre Maximilian, care…

- Reprezentanții Bisericii Naționale din Suedia îi îndeamna pe clericii sai sa foloseasca un limbaj neutru atunci când fac referire la divinitatea suprema. Biserica Naționala, care este Evanghelica Luterana, le cere preoților și altor personalitați sa se abțina în…

- Subofiterul Dumitru Giuhat a fost gasit spanzurat in comuna Gruia din Mehedinti, pe un teren aflat in proprietatea familiei sale. Autoturismul cu care plecase de acasa era parcat in apropierea cimitirului. Politistul fusese dat disparut, luni, de familie. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, are detalii…

- Panica maxima la Casa Alba, dar si in intreaga America. Statul Islamic vrea sa dea o lovitura mondiala. Teroristii din ISIS au cerut asasinarea fiului cel mic al lui Donald Trump, Barron Trump, in varsta de 11 ani. Mesajul a fost transmis pe aplicația de mesagerie criptata Telegram, iar autorul acestuia…

- Fostul tenisman german Boris Becker a dezvaluit un episod al carui protagonist a fost Ion Țiriac, cel care l-a antrenat la inceputul carierei sale.Televiziunea germana ARD i-a dedicat lui Boris Becker un documentar dupa ce fostul mare sportiv a implinit varsta de 50 de ani, insa acesta nu…

- Iulian Stroe, tatal celui mai puternic copil din lume, a scris pe pagina de Facebook despre motivul pentru care ”Micul Hercule” ar putea fi obligat sa renunte la scoala. Microbuzul scolar cu care Giuliano Stroe face naveta pana la scoala, nu mai primeste benzina din partea autoritatilor locale. Iata…

- In jurul orei 19:00 (23:00 GMT), vizitatorii contului @realDonaldTrump puteau vedea mesajul:"Ne pare rau, aceasta pagina nu exista". Contul lui Donald Trump a fost dezactivat "din neatenție" in urma unei erori comise de un angajat al rețelei sociale, anunțase anterior Twitter: "Mai devreme…

- Decizie incredibila a șefului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj: l-a numit la comanda Secției de Poliție Rurala Rovinari pe unul dintre protagoniștii scandalurilor in care a fost tarata instituția in ultimii ani. Comisarul de poliție creditat de noua conducere a IPJ a scapat, recent,…

- Judecatoria Sectorului 4 a admis, miercuri, cererea de eliberare conditionata din închisoare a fostului ministru Gabriel Sandu, care executa o pedeapsa de trei ani închisoare în dosarul ”Microsoft”. Decizia nu este însa definitiva si poate fi contestata…

- Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, a anunțat din nou, dupa 0-4 cu Viitorul, ca vrea sa plece de la echipa alb-roșie și ca iși dorește ca cineva sa preia clubul. Dinamovistul spune ca nu mai vrea sa susțina clubul și ca-l va ceda cand va primi prima oferta. "Caut pe cineva sa-i cedez clubul, nu…

- Autor al unui gol, cel de 2-0, veteranul Filipe Teixeira e foarte multumit de atitudinea pe care el si colegii lui au avut-o in meciul cu CS U Craiova. Veteranul spune ca Nicolae Dica si fotbalistii pe care-i antreneaza au venit cu temele facute la Severin, iar acest lucru s-a…