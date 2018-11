I-a pus tortul pe fata de ziua ei

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce in Canada, Ziua Recunostintei se sarbatoreste in a doua zi de luni in Octombrie, americanii au ales sa o celebreze in a patra zi de Noiembrie. Anul acesta data a fost pentru acestia 22 Noiembrie.

- Angelina Jolie și Brad Pitt incearca sa evite un proces dureros pentru copiii lor, astfel ca sunt pe punctul de a ajunge la un acord de divorț ce le-ar evita prezența in sala de judecata. Dupa o batalie judiciara ce a durat doi ani, acordul dintre Jolie și Pitt privind custodia copiilor este aproape…

- Hailey Baldwin a facut o gafa de proporții! Soția lui Justin Bieber a urmarit din greșeala un cont facut de fani al nimeni alteia decat Selena Gomez, femeia cu care soțul ei are un trecut mult controversat in presa de peste Ocean.

- Justin Bieber a aplicat pentru dubla cetațenie. El iși va pastra cetațenia canadiana, dar va deveni, de asemena, și cetațean american. Acest lucru era de așteptat intrucat artistul iși petrece majoritatea timpului in Statele Unite, iar aceste legaturi sunt cu atat mai stranse cu cat el s-a logodit cu…

- Justin Bieber incepe sa fie din ce in ce mai romantic. Canadianul i-a cantat o serenada lui Hailey Baldwin, logodnica sa, in fața Palatului Buckingham din Londra. Poziționat pe marginea unei fantani arteziene, Justin a cantat „Cold Water” in fața logodnicei sale, adunand in jurul lui o mare de fani.…

- Justin Bieber s-a casatorit cu fiica actorului Stephen Baldwin. Este vorba pentru moment, doar de cununia civila. Cei doi erau impreuna de numai o luna in momentul in care celebrul artist a facut cerea in casatorie in timpul unei vacante romantice in Bahamas . Se pare ca ar urma in curand și ceremonia…