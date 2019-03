Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Borcea a inceput sa iși puna in aplicare planurile pentru a ieși din inchisoare. Omul de afaceri, deja incarcerat, a solicitat contopirea pedepselor și urmeaza ca magistrații sa judece solicitarea afaceristului la inceputul lunii martie.

- Chiar daca este un subiect din categoria celor tabu, constipatia este o afectiune intalnita in randul barbatilor, cat si al femeilor. Ba chiar femeile sunt cele mai predispuse la constipatie ca urmare a mai multor factori.

- Un individ in varsta de 48 ani, domiciliat in Capitala, a fost reținut de catre polițiștii sectorului Buiucani din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau cu suportul angajaților BPRO, dupa ce au fost alertați de catre locatarii unui bloc locativ din sectorul Buiucani.

- Partidul Politic ȘOR și candidații sai la alegerile parlamentare din 24 februarie vin cu programe concrete de dezvoltare a Republicii Moldova și a fiecarei regiuni. În campania electorala, cetațenii vor primi multe promisiuni, dar în primul rând sa se gândeasca ce au facut…

- Liderul Pro Romania ca vor scapa doar politicienii, senatorii si deputatii. "In afara de Dragnea, nu stiu cine va beneficia pentru ca oamenii obisnuiti nu ajung la completurile de cinci judecatori", a declarat Victor Ponta la RTV. Este vorba despre o ordonanta de urgenta pentru "repunerea in termen…

- CHIȘINAU, 26 dec – Sputnik. O schema de contrabanda cu bijuterii din aur și argint a fost deconspirata de catre procurorii PCCOCS și serviciile specializate ale Vamii. © Sputnik / Miroslav Rotari N-o sa-ți vina sa crezi: Iata ce marfuri sunt scoase de straini prin contrabanda din Moldova –…

- Vicepresedintele PSD Marian Oprisan a cerut azi public partidului sau sa dea amnistie si gratiere. Solcitarea a fost facuta in Consiliul National al partidului care se desfasoara la Parlament. Solicitarea lui a fost primita cu aplauze de colegii de partid. Despre un moment zero in justitie a vorbit…

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a transmis in judecata cauza penala in privinta unui barbat din Chisinau, invinuit de comiterea infractiunii de trafic de influenta, pentru acceptarea si primirea mijloacelor banesti sustinand ca are influenta asupra persoanelor cu demnitate publica,…