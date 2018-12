Stiri pe aceeasi tema

- Sam Ballard, o fosta mare speranța a rugby-ului australian in urma cu un deceniu, s-a stins din viața la doar 28 de ani, din cauza unui pariu cretin. In urma cu opt, Sam Ballard a mancat un limax (n.r. melc fara cochilie), la o petrecere la care a luat parte, in Sydney. Acesta se afla […] The post Drama…

- David Humbries, in varsta de 62 de ani a murit pe 18 decembrie in stațiunea egipteana Hurghada, de la țarmul Marii Roșii. La scurt timp, trupul sau a fost repatriat in Marea Britanie, unde medicii legiști au constatat la autopsie ca acestuia ii lipseau cateva organe, printre care și inima, scrie The…

- DRAMA totala la EXATLON: A fost INJUNGHIAT chiar in timpul show-ului și A MURIT in chinuri groaznice… Vezi ce se va intampla cu EMISIUNEA… Tragedie in familia ”Exatlon”. Un cameraman care lucra pentru show-ul de televiziune a fost ucis chiar langa locuințele in care au stat concurenții romani care au…

- Un roman a avut parte de un sfarșit tragic. In varsta de 44 de ani, barbatul a ars de viu dupa un accident in care s-au ciocnit un camion și un autoturism. Drama s-a petrecut in localitatea Pioltello, de langa Milano. Din primele informații, accidentul a fost provocat de un italian, in varsta de 25…

- Drama fara margini in doua familii! Doua persoane au murit, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa in aceasta dupa-amiaza in județul Vaslui. In urma accidentului rutier, s-a inregistrat o a treia victima! Din fericire, aceasta a fost scoasa in viața din ghemul de fiare in care…

- Celebrul compozitor, Ben Daglish, a murit la 52 de ani, din cauza unei boli grave, de care suferea inca din 2015. Artistul din Marea Britanie se lupta de trei ani cu cancerul, iar organismul lui era foarte slabit, nemaisuportand tratamentele la care era supus. Ben Daglish a compus coloana sonora pentru…

- Prezentatorul TV Denis Norden s-a stins din viața la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut de familia sa. Barbatul a murit miercuri dimineața, dupa multe saptamani petrecute in spitalul Royal Free. A fost cunoscut ca unul dintre cei mai renumiți oameni din televiziune și radio, timp de 60 de ani,…