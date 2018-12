Stiri pe aceeasi tema

- Busu a fost dus de urgența la spitalul din municipiu, unde i s-a montat un stent, scrie huff.ro. Starea acestuia fiind grava, s-a luat decizia de a fi adus la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" din Capitala. Citește și Florin Piersic, aparitie uluitoare…

- Oana Lis trece prin clipe grele! Sotia lui Viorel Lis are unele zile in care este fericitE, dar sunt mai multe cele in care ixi face griji pentru sotul ei, cEci starea lui de sEnEtate nu este preabunE.

- Luna decembrie nu vine cu vexti bune pentru unii nativi! Se anuntE multe probleme de sEnEtate, axa cE nu este deloc de glumE. Cei nEscuti in aceastE zodie trebuie sE aibE mai multE grijE de ei.

- Marius Valentin Parfenie, tanarul de 20 de ani care - beat si posibil drogat - a oripilat intreaga tara, duminica, dupa ce l-a injunghiat pe proprietarul unei masini, l-a jefuit, apoi a comis cu masina, intentionat, doua accidente rutiere grave, va fi dus azi in fata judecatorilor cu propunerea de arestare…

- Autor: Adrian NASTASE Sunt multi prieteni si cunoscuti care ma intreaba de ce am organizat, in ultima vreme, in cadrul proiectelor Fundatiei Europene Titulescu, alaturi de alte actiuni, intalniri la nivel universitar, academic, cu profesori si asociatii din Rusia. Iata cateva argumente. Eu am crezut…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a declarat, luni seara, la revenirea la Bucuresti, ca s-a confruntat cu dureri mari la spate la turneele din China, subliniind ca marti va face un RMN. "Nu stiu exact ce am, am dureri...

- Simona Halep, locul 1 WTA, a declarat, luni seara, la revenirea la Bucuresti, ca s-a confruntat cu dureri mari la spate la turneele din China, subliniind ca marti va face un RMN."Nu stiu exact ce am, am dureri la spate, maine voi face un RMN si sper sa nu fie ceva grav. Acum sunt mult mai…

- Pasagerul suspect de febra tifoida de la bordul unei aeronave ce a aterizat pe Aeroportul "Henri Coanda" din Bucuresti a fost transportat catre Spitalul ”Victor Babes” pentru investigatii. Despre starea pacientului a vorbit medicul Stefan Lazar.