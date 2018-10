Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani, din localitatea Tudor Vladimirescu, județul Galați, a fost transportat la spital, joi seara, dupa ce un cazan cu țuica i-a explodat in fața. Medicii sunt rezervați in ceea ce privește șansele acestuia de supraviețuire. Medicul Mihai Polinschi, directorul Serviciul Județean de Ambulanța…

- GRAV…Un batran de 79 de ani, din localitatea Floreni, suburbie a orasului Murgeni, a ajuns ieri dupa amiaza la spitalul barladean cu arsuri grave pe fata, pe piept si pe ambele maini. Petrica M., facea tuica in gospodaria proprie, cand i-a explodat in fata cazanul de tuica si toata fiertura fierbinte…

- Potrivit acestuia, initial, la fata locului au actionat patru autospeciale, dar pentru ca exista posibilitatea de extindere la anexe gospodaresti fortele de interventie au fost suplimentate cu inca trei autospeciale ISU. De asemenea, in sprijinul pompierilor militari au venit si pompieri voluntari…

- Primele 2.500 de doze de vaccin antigripal, din cele 46.246 alocate judetului Galati, au ajuns la Directia de Sanatate Publica (DSP) si vor fi distribuite medicilor de familie, a declarat vineri purtatorul de cuvant al institutiei, Liliana Iordachescu. ‘Campania de vaccinare antigripala pentru sezonul…

- Gospodariile in care au fost depistati porci cu pesta africana trebuie sa-i sacrifice „fara posibilitatea repopularii”, arata un document publicat marti de Agrointeligenta. Documentul prevede, intre altele, „determinarea depopularii intr-un termen limita prin sacrificarea pentru consum propriu sub control…

- Nimic nu pare sa poata stopa epidemia de pesta porcina africana. In ultimele 24 de ore, au fost confirmate noi focare. In localitatea galațeana Tudor Vladimirescu unde a fost confirmat al doilea focar de pesta, a inceput deja sacrificarea animalelor.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit astazi, 9 septembrie, pentru a aproba planul de masuri la suspiciunea de pesta porcina africana, ca urmare a aparitiei unui nou focar la o anexa gospodareasca situata in extravilanul comunei Tudor Vladimirescu, conform buletinelor de analiza…

- O fetita de 7 ani din judetul Satu Mare, care a intrat in coma dupa ce a mancat ciuperci, a fost adusa de urgenta in Bucuresti cu elicoperul SMURD. In prealabil, alte doua spitale din Cluj si din Bucuresti au refuzat preluarea victimei din cauza sanselor reduse de supravietuire a copilei. realitatea.net