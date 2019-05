Stiri pe aceeasi tema

- Un accident produs joi seara, pe DJ144, in Prahova, a mai curmat o viața. Șoferul, un tanar de 26 de ani din Ariceștii Rahtivani, conducea cu viteza foarte mare pe drumul care leaga localitațile Nedelea de Florești.Polițiștii spun ca la un moment dat acesta a pierdut controlul volanului,…

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voicu a trecut prin momente deloc placute. Aceasta susține ca a fost harțuita la telefon. Fosta iubita a cantarețului de muzica populara Gheorghe Turda a afirmat, la o emisiune de televiziune, ca a fost harțuita de o persoana care a tot sunat-o la telefon, la…

- Un copac s-a prabușit, marți dimineața, in parcul situat in zona centrala a municipiului Suceava, pe strada Meseriașilor. Copacul a fost smuls din radacini de vantul puternic, pe fondul vremii foarte capricioase din ultimele zile, a anunțat stirisuceava.net. Arborele s-a prabușit peste strada, la o…

- Informație de ultima ora. Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier. Acesta se afla singur in mașina, atunci cand a pierdut controlul volanului. Polițiștii face cercetari la fața locului. Vom reveni cu detalii.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT despre…

- Durere fara margini in familia lui Marius Banica, tanarul ucis de inconșiența unui prieten care s-a urcat baut și fara permis la volan, provocand un accident cumplit. Prietenii și apropiații iși striga durerea pe Facebook, in timp ce tatal lui Marius roaga autoritațile sa-și faca datoria. Polițiștii…

- Poliția italiana a verificat ieri o mașina care venise cu feribotul in golful Arnaci, din Sardinia. In mașina se aflau un cetațean albanez, in varsta de 43 de ani, insoțit de fiica lui de cinci ani. Barbatul a devenit agitat cand oamenii legii au vrut sa verifice mașina, fapt care le-a dat de banuit…

- Autorul crimei din Sighetu Marmatiei, in urma careia o femeie in varsta de 29 de ani a decedat, a fost arestat preventiv. Decizia judecatorilor maramureseni nu este definitiva, insa barbatul in varsta de 35 de ani n-a contestat hotararea.

- Un taximetrist din Cluj a fost batut de doi clienți care au incercat sa-l talhareasca de toți banii incasați. Omul a fugit, abandonandu-și mașina, iar agresorii au fost prinși la scurt timp de catre polițiști. Unul dintre ei a fost arestat preventiv, iar celalalt a fost plasat sub control judiciar.…