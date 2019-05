Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii dintr-un avion Boeing 737, care mergeau de la Moscova la Mahacikala, zborul fiind operat de compania rusa Utair, au observat cum prin motorul din dreapta ieșeau flacari. Avionul se afla pe pista de decolare și motoarele de abia fusesera pornite.

- Pasagerii dintr-un avion Boeing 737, care mergeau de la Moscova la Mahacikala, zborul fiind operat de compania rusa Utair, au observat cum prin motorul din dreapta ieșeau flacari. Avionul se afla pe pista de decolare și motoarele de abia fusesera pornite. Oamenii au informat imediat echipajul, au deschis…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au identificat un tânar de 22 de ani, din municipiul Iași, banuit de comiterea infracțiunii de harțuire, scrie realitateadeiasi.net.

- Potrivit informatiilor primite de la CFR Calatori, de la 1 aprilie 2019 au survenit anumite modificari in procedura de validare a legitimațiilor de calatorie, in tren. Astfel, pentru imbarcarile din stații cu ghișee de vanzare deservite de personal CFR Calatori, biletul emis pentru…

- Un avion Boeing 737 MAX al companiei americane Southwest Airlines, care zbura marți, fara pasageri la bord, spre California, s-a confruntat cu o problema de motor și a fost nevoit sa aterizeze de urgența în Orlando (Florida), a informat Administrația federala a aviației din SUA (FAA), potrivit…

- Tragedie avatica de proporții! Doua persoane și-au pierdut viaț, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit, in cadrul unui show aviatic. Totul s-a intamplat sub privirile stupefiate ale celor prezenți la eveniment.

- Panica pe aeroport la Londra, in timpul decolarii unui avion. Strigate disperate: “Evacuati! Evacuati!” Toate zborurile au fost suspendate pentru circa trei ore vineri seara pe aeroportul londonez Stansted si opt persoane au fost usor ranite, dupa un incident la decolare care a implicat un avion al…

- A fost panica pe un aeoport din Londra, in timpul decolarii unui avion. Pasagerii strigau neincetat "Evacuati! Evacuati!", iar apoi toate zborurile au fost suspendate pentru aproximativ trei ore, vineri seara, in...