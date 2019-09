Hyundai prezintă conceptul 45: prototipul anunță direcția de design pentru viitoarele ... Hyundai a anunțat spre finalul lunii august ca va prezenta la Salonul Auto de la Frankfurt un concept cu numele Hyundai 45 ca omagiu pentru Pony, primul model de serie al constructorului din Coreea de Sud, care a fost lansat pe piața cu aproape 45 de ani in urma, in 1975. Hyundai 45 a fost acum dezvaluit in mod oficial, iar acest concept electric este un indicator pentru direcția de design a viitoarelor modele cu emisii zero de la Hyundai. Constructorul spune ca... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

