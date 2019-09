Hyundai a prezentat modelul electric de circuit Veloster N ETCR: motor electric amplasat ...

Stiri pe aceeasi tema

- La finalul lunii trecute, oficialii Alpina au publicat o imagine teaser care anunța o noua premiera in gama: lansarea lui B3 Touring. Modelul a fost prezentat in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt, iar nemții au publicat și o serie de imagini și date tehnice. Noul Alpina B3 Touring are la baza actuala…

- In cursul zilei de ieri, Hyundai a publicat primul clip oficial cu ediția speciala i30 N Project C. Versiunea dezvoltata de constructorul asiatic este expusa in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt și va fi disponibila in doar 600 de unitați. Spre deosebire de varianta de baza i30 N, noul Hot Hatch…

- Campania de teasing a noii generații Land Rover Defender a demarat la finalul anului trecut. In acel moment, reprezentanții companiei britanice publicau primele fotografii realizate in timpul testelor. In ultimele saptamani, Land Rover a publicat alte imagini realizate in timpul proiectului demarat…

- Volkswagen a anunțat inca din luna aprilie ca modelul electric de oraș e-Up! va primi in luna septembrie o noua generație cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt. O serie de detalii tehnice au aparut ulterior pe site-ul Volkswagen dedicat pieței din Olanda, insa constructorul german a oferit acum primele…

- Nissan a publicat un teaser video nou care anunța lansarea viitoarei generații Juke. Modelul va fi prezentat in 3 septembrie, urmand ca debutul in fața publicului sa aiba loc in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt, eveniment care iși deschide porțile in 10 septembrie. Clipul pregatit de Nissan ofera…

- Alpina pregatește o surpriza pentru fanii care vor trece pragul Salonului Auto de la Frankfurt din luna septembrie. Brand-ul a publicat prima imagine cu viitorul Alpina B3 Touring. Modelul va avea la baza actuala generație BMW Seria 3 Touring, insa compania din Buchloe promite o serie de modificari…

- La numai cateva ore de la publicarea unui teaser pe rețelele sociale, Opel a dezvaluit care este modelul misterios pe care il pregatește pentru lansare cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt din luna septembrie. Producatorul german va prezenta o versiune pentru raliuri a hatchback-ului electric Opel…

- Echipa Hyundai Motorsport urmeaza sa prezinte primul model electric al marcii destinat competitiilor auto, in septembrie, in premiera mondiala, in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt, informeaza Hyundai Auto Romania, potrivit Agerpres. Modelul a fost proiectat si construit la uzina din Alzenau…