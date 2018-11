Hutuca (PNL) - In timp ce Clujul a aderat la o initiativa strategica de inovare pentru Europa, primarul Constantei face inventarul amenzilor de parcare date constantenilor!“

Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea a inceput marea demolare a garajelor. Peste 1.000 de garaje vor fi desființate urmand ca in locul lor sa fie amenajate locuri de parcare. Pe lista celor care vor ramane fara garaj se regasesc și persoane publice. Acestea s-au dus rapid cu jalba in proțap la primarie incercand sa induplece…

- Strada Cocorilor, o artera importanta a orașului, arata in ultimele saptamani ca o imensa parcare prin care se strecoara și traficul. Pe toata lungimea strazii, pe mijlocul șoselei, chiar pe liniile de tramvai, sunt parcate zeci de autoturisme, pe alocuri ingreunand trecerea vehiculelor mari, pentru…

- Pasajul Cumpenei sau Podul de la Butelii, cum este cunoscut in randul constantenilor, este o alta mostra de administratie publica locala catastrofala, este de parere Bogdan Hutuca, presedintele PNL Constanta.Deputatul sustine ca, de mai bine de un an si jumatate, una dintre cele mai circulate artere…

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, spune ca municipiul a ramas blocat in mainile unui primar fara idei si fara solutii la problemele si dezvoltarea orasului."Nu poate sau nu are priceperea necesara pentru a veni in fata cetatenilor cu proiecte ample si utile comunitatii locale, mai…

- Cateva sute de metri de drum pana la intrarea in Salina Targu Ocna arata de cațiva ani ca dupa razboi. Situația este inexplicabila, in condițiile in care Primaria din localitate are asigurata finanțarea inca din 2015, prin PNDL 1. In luna martie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Lucrarile de punere in siguranta a cladirii Cazinoului din Constanta vor incepe la data de 22 octombrie, dupa cum a anuntat, la inceputul saptamanii, primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau. "Cazinoul din Constanta este dovada vie ca primarul Decebal Fagadau ocupa degeaba scaunul de primar.…

- La conferinta de presa organizata de catre ALDE Constanta, prezent este Ion Popa, presedintele Organizatiei Judetene, senator in parlamentul Romaniei.A abordat subiecte de interes national si judetean. Alaturi de Ion Popa este si Claudiu Ceti care va vorbi de nivel organizatoric.Saptamana viitoare va…

- Astazi 27 septembrie 2018, Comisia ENVE Comisia pentru mediu, schimbari climatice si energie a Comitetului Regiunilor CoR , a adoptat in unanimitate proiectul de aviz alRaportorului Mariana Gaju, Primarul comunei Cumpana judetul Constanta , pe tema Modele de asumare a raspunderii la nivel local in domeniul…