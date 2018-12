Stiri pe aceeasi tema

- O femeie s-a aruncat in groapa sapata pentru soțul ei, care a fost ucis pe 3 decembrie. Ea a vrut sa atraga atenția prin acest gest, pentru ca autoritațile sa-i gaseasca mai repede pe cei trei care l-au ucis pe soțul ei. Mary Wangari, o vaduva din Kenya, s-a aruncat in groapa facuta pentru Edward Mwangi,…

- De aproximativ cinci ore muncitorii de la societatea Nova Apaserv se afla la locul in care a fost inregistrata avaria care a dus la intreruperea furnizarii apei in municipiul Botoșani și orașul Flamanzi.

- Elon Musk a acordat un interviu in care a afirmat ca sunt șanse de 70/5 ca el sa calatoreasca spre Marte. „Probabilitatea sa mori pe Marte este mult mai mare decat pe Pamant. Va fi dificil. Sunt...

- Doctorul Cristian Andrei și-a spus parerea despre comportamentul pe care Giani Kirița il are in cadrul celui de-al doilea sezon al concursului Exatlon Romania, unde este antrenor al echipei Faimoșilor. Dupa ce in primul sezon de la Exatlon Romania a fost concurent, in cel de-al doilea sezon Giani Kirița…

- BERBEC: Astazi acordati o atentie maxima detaliilor, pentru ca acestea pot face diferenta atat in viata personala, cat si in cea profesionala. Analizați bine toate situatiile.TAUR: In relatia de cuplu apar mici neintelegeri.

- Un angajat al primariei conduse de Ionuț Stan, urcat pe un buldoexcavator, a sapat un șanț vineri in intersecția localitații. Intervenția a fost realizata, spun martori, pentru continuare extinderii alimentari cu apa din Campul Mare, lucrare ilegala deoarece autoritațile locale nu au drept…

- Decizie fara precedent, luni, a autoritaților locale din Branești care s-au scapat de calul care, in opinia lor, le-a facut de rușine localitatea, aruncandu-l la gunoi. Animalul a ajuns viu printre deșeurile aruncate de localnicii din Gilort la așa-zisa groapa, situata langa cimitirul localitații.…

- O groapa misterioasa din SUA a inceput sa scuipe, din senin, flacari de circa 3 metri si jumatateConform judecatorului Mickey Pendergrass din Baxter, Arkansas, nici despre Satan nu este vorba, scrie Fox News. Seful de la Midway Fire Protection District, a precizat ca groapa…