- Cateva sute de persoane, membri ai Federației SANITAS, au pichetat marți, Ministerul Sanatații, aceștia fiind nemulțumiți de condițiile de munca, precum și de regulamentul de sporuri. Protestatarii au sunat din vuvuzele, fluiere și au agitat pancarte cu texte precum: ”Orlando și doamna Lia ne-au diminuat…

- Acțiunea de protest fusese stabilita inițial pentru saptamana trecuta, dar a fost reprogramata din cauza vremii nefavorabile care ar fi ingreunat deplasarea catre București a sindicaliștilor din țara. La o saptamana dupa ce confederația sindicala Sanitas a declanșat protestele din Sanatate, pichetand…

- Federatia SANITAS va picheta marti, intre orele 11.00 și 13.00, sediul Ministerul Sanatatii, sindicalistii din domeniu fiind nemultumiti de conditiile de salarizare si grilele de sporuri din sistem. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Federatiei sindicale, problemele din ...

- Mai multi medici din Gorj au semnat o scrisoare catre ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in care ii cer sa anuleze Anexa 10, care plafoneaza sporurile din sistemul medical la 30%. Scrisoarea este semnata de medicii de la ATI din cadrul S...

- Federatia Sindicala Solidaritatea Sanitara cere Ministerului Sanatatii sa renunte la Anexa 10 a Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului medical din fondurile publice, anexa ce prevede plafonarea la 30% din salariu a sporurilor tuturor angajatilor din sistemul sanitar. "Solidaritatea Sanitara…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti la Parlament ca veniturile medicilor nu vor scadea, mentionand ca nu va fi retrasa Anexa 10 privind sporurile in sectorul sanitar."Trebuie sa respectam legea. Asta trebuie sa inteleaga toata lumea. Fiecare are dreptul sa faca ceea ce doreste.…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea spune, legat de majorarile salariale, ca au fost facute propuneri pertinente, astfel incat ”sa avem grija de fiecare angajat din sistemul sanitar”, dar este obligatoriu ca toata lumea sa ințeleaga ca legea trebuie respectata, iar eventuala reducere a bugetului va fi…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța ca alte trei persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor cauzate de virusul gripal ajungând la 107. Este vorba despre o femeie de 68 de ani din județul Bihor, o alta de 77 din Arad și un barnat de 66 de ani din Cluj. Toate cele…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un copil de 3 ani si o femeie in varsta de 40 de ani. Numarul deceselor a ajuns la 104, potrivit Mediafax. Potrivit INSP, una dintre victime este o fetita de trei ani din judetul Botosani,…

- "Din pacate, asa cum am mai afirmat, este trist cand moare cineva si am mai spus ca nu Ministerul Sanatatii declanseaza epidemia, ci specialistii. Specialistii spun ca nu este vorba despre o epidemie, ci de o circulatie mai intensa a virusului gripal", a declarat aceasta, joi, la iesirea de la discutiile…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, la o noua intalnire cu federatia "Solidaritatea Sanitara”, care ameninta cu greva generala, ca „marul discordiei“ este regulamentul sporurilor, ea spunand ca nu poate fi negociata legislatia, ci doar aplicarea ei.

- Mentinerea sporurilor in sectorul sanatatii la nivelul existent la inceputul anului nu este posibila, intrucat exista un plafon, cel de 30%, mentionat in Legea salarizarii unitare, care trebuie respectat, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa discutiile cu reprezentantii Federatiei…

- "Se discuta despre aceasta anexa 10, care este o aberatie, nascuta din catacombele ministerului, si nu este normal ca eu, medic primar ATI, lucrand non-stop si in spital de urgenta, sa am o suma fixa de 900 de lei, in loc de spor, in timp ce o asistenta gradul cinci, care lucreaza intr-o sectie normala,…

- O noua runda de negocieri intre ministrul sanatatii si sindicalisti Reprezentantii Federatiei SANITAS au discutat, din nou, cu ministrul sanatatii, Sorina Pintea, solicitând cresterea salariului de baza cu 25% pentru tot personalul medical si eliminarea plafonarii la 30% a sporurilor.…

- "Inca negociem, avem foarte multe puncte comune, vom continua discutiile dupa ziua de maine, cand avem o dezbatere publica, dar eu cred ca vom gasi solutii astfel incat sa nu ajungem la concluzii extreme - nici sindicatul Sanitas, nici Solidaritatea. Eu cred ca avem multe puncte comune si vom gasi…

- Membrii Consiliului Național al Federației SANITAS din Romania, reuniți in ședința extraordinara pe 12 martie, ”au luat act de acumularea din ce in ce mai rapida a nemulțumirilor angajaților din sanatate și asistența sociala, legate de discriminarile salariale practicate de actuala guvernare; au analizat…

- Ministerul Transporturilor a scos in dezbatere publica o Hotarare de Guvern pentru un nou lot de exproprieri pe Autostrada București-Pitești. Este vorba despre 6.454 de metri patrați pentru care se vor aloca 471.000 de lei. Prețul pe metru partat va fi diferit de la caz la caz. ”Fața de ultimul act…

- Numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 87, cea mai recenta confirmare fiind cazul unei femei de 87 de ani, din judetul Cluj, care nu era vaccinata. Institutul National de Sanatate Publica a anuntat ca activitatea gripala a evoluat cu intensitate mare in Bucuresti, Brasov…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de ”imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania, transmite News.ro . ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea…

- Ministerul Sanatatii urmeaza sa centralizeze propunerile privind aprovizionarea cu imunoglobulina primite dupa activarea de catre Romania a Mecanismului european de protectie civila, dar si a celui NATO, a declarat, miercuri, ministrul Sorina Pintea, care a precizat ca SUA au transmis ca au o...

- Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca zilele acestea discuta cu o delegatie a Bancii Mondiale, pentru negocieri de extindere a programului de achizitie a unor echipamente medicale, dupa ce acestia ne-au acordat, in ianuarie, un imprumut in acest scop de 250 milioane euro. …

- Angajatii din unitatile sanitare ameninta ca vor face greva spontana daca nu vor primi mariri salariale incepand cu 1 martie, a declarat luni, presedintele SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca, pentru prima data, vor fi introduse in regulament sporuri pentru numarul de ore petrecute in sala de operatii, pentru neurochirurgie sau cardiologie interventionala, precizand ca salariile vor fi la nivelul grilei din anul 2022. "Sumele…

- Creșterea salariilor personalului medical este foarte mare. Nu este o creștere falsa, este o creștere. Dar sporurile sunt limitate la 30%, pentru ca se aplica la o alta baza, a explicat joi, ministrul Sanatații, Sorina Pintea , dupa intalnirea din Grupul de Dialog Social de la MS. ” Sumele sunt rezonabile…

- Sindicaliștii de la Sanitas și Ministerul Sanatații se contrazic pe sporuri. Cea mai mare problema in sistemul de sanatate este cea legata de sporrui, iar dacs acesta raman blocate la 30%, atunci vor fi probleme in sistem spune pre;edintele Sanitas, Leonard Barascu, dupa intalnirea cu ministrul Sanatatii,…

- Un nou Centru de transfuzii sanguine ar urma sa fie construit in Bucuresti Ministerul Sanatatii intentioneaza sa construiasca un nou Centru de transfuzii sanguine în Bucuresti, a anuntat luni, 19 februarie, ministrul Sorina Pintea, la o conferinta pe teme medicale. Ea a precizat ca Primaria…

- Reprezentanti ai Biroului Operativ al Federatiei SANITAS din Romania s-au intalnit cu echipa condusa de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, pentru a discuta pe baza draftului noului regulament de sporuri pentru Sanatate si Asistenta Sociala. La respectiva intalnire a participat si presedintele Sindicatului…

- "Am continuat negocierile privind regulamentul sporurilor. Suntem la nivelul discutiilor tehnice, insa din punct de vedere al Ministerului Sanatatii am declarat ca avem toata deschiderea, intelegem ce se intampla in sistemul de sanatate. Premisele sunt foarte bune, pot sa va confirme si colegii de…

- Actul normativ va fi supus dezbaterii publice in perioada urmatoare, dupa care va merge spre aprbare in Guvern, iar intre timp vor fi elaborate și Normele de aplicxare, astfel incat la 1 aprilie, noile acte normative sa poata fi aplicate. Conducerea executiva a CNAS a prezentat luni, ministrului Sanatatii,…

- Negocieri guvern-sindicate in domeniul medical Sindicatele din sanatate si ministrul sanatatii, Sorina Pintea, au cazut, astazi, de acord asupra unor probleme de salarizare în sistemul medical, între care reglementarea garzilor, angajarile si sporurile, iar mâine urmeaza sa continue…

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei, in prezent numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand la 17. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, a declarat ca, pana astazi, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. Ultimul caz inregistrat este cel al unei persoane…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca managementul spitalicesc inca nu este “cel dorit”, deoarece resursele nu sunt gestionate eficient, informeaza AGERPRES . “Din pacate, managementul spitalicesc inca nu este cel dorit sau cel pe care ar trebui sa il avem in acest…

- Un copil de doar noua ani a fost externat din Spitalul Municipal din Oradea și trimis acasa pentru ca parinții nu au vrut sa plateasca spitalizarea. Micuțul a fost transferat la București dupa intervenția Ministrului Sanatații. Situație greu de imaginat la Spitalul Municipal din Oradea. Un copil…

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invatamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestora, a fost adoptat miercuri, 31 ianuarie 2018 printr-o Hotarare de Guvern.

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum și condițiile de acordare a acestora, a fost adoptat astazi printr-o Hotarare de Guvern. Cuantumul sporului pentru condiții de munca…

- Cea care ar putea conduce Ministerul Sanatatii este, la momentul de fata, manager al Spitalului Judetean Baia Mare. De altfel, pentru a ramane in aceasta functie la Spitalul “Dr. Constantin Opris” , Sorina Pintea a ales sa paraseasca Legislativul, la doar cateva luni de cand fusese aleasa senator, in…