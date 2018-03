Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de…

- Sindicalistii din Sanatate anunta proteste si ameninta cu greva generala Consiliul National al Federatiei Sanitas a decis, luni, ca sindicalisitii din sanatate sa organizeze pichete in Bucuresti, precum si un miting cu 20.000 de persoane pe 25 aprilie. Dupa aceasta data, sindicalistii au in vedere o…

- Sindicaliștii din domeniul sanatații au decis sa declanșeze greva generala, potrivit unor informații Digi24. Ei sunt nemulțumiți ca deși salariile au crescut, nu sunt pe masura sperantelor medicilor si asistentilor medicali. Sindicalistii membri ai Sanitas, care au avut luni o ședința, vor declanșa…

- „Avem disponibile 287 posturi in servicii, dintre care 27 in comert, 66 in hoteluri si restaurante si 194 in alte activitati de servicii. In intervalul mentionat au fost anuntate vacante 117 de posturi in confectii, 244 in constructii, 90 in industrie si 19 in Sanatate si Asistenta Sociala", a adaugat…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare pentru politisti la 75% din solda lor de baza si dubleaza salariile personalului Institutului Elie Wiesel. OUG 91/2017 pentru…

- Costul orar cu forța de munca a crescut in trimestrul al patrulea al anului trecut cu 1,29% fața de trimestrul anterior și cu 14,29% fața de același interval al anului 2016, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Costurile statului cu forța de munca au urcat cel mai mult, acestea inregistrand…

- Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza in cuantum de 80% sau 100%, dupa caz, din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului, la fel ca in anii precedenti, fara a interveni fractie de luna. Recuperarea de catre…

- Dupa ce trei barbați care curațau conductele de canalizare din Mumbai au murit din cauza vaporilor, un grup de activiști au inceput sa colecteze dovezi post-mortem in toate cazurile de deces ale muncitorilor din salubritate. Voluntarii iși doresc sa stranga suficiente dovezi, astfel incat sa forțeze…

- Apar primele reactii ale sindicalistilor din sanatate si educatie in urma anuntului de majorare a salariilor pentru cele doua sectoare. La Iasi, presedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar, Laviniu Lacusta, a declarat, pentru postul nostru de radio, ca maririle de salarii…

- Creșterea salariilor personalului medical este foarte mare. Nu este o creștere falsa, este o creștere. Dar sporurile sunt limitate la 30%, pentru ca se aplica la o alta baza, a explicat joi, ministrul Sanatații, Sorina Pintea , dupa intalnirea din Grupul de Dialog Social de la MS. ” Sumele sunt rezonabile…

- „Avem disponibile 286 posturi in servicii, dintre care 27 in comert, 66 in hoteluri si restaurante si 193 in alte activitati de servicii. In intervalul mentionat au fost anuntate vacante 117 de posturi in confectii, 244 in constructii, 90 in industrie si 19 in Sanatate si Asistenta Aociala", a adaugat…

- Leonard Barascu, presedintele Federatiei Sanitas, a declarat, luni, dupa intalnirea sindicalistilor CNRSL Fratia cu ministrul Muncii, ca in domeniul Sanatatii aproximativ 5.000 de angajati au primit salarii scazute, cu sume cuprinse intre 186 si 1.000 lei. „Scaderi salariale in domeniul Sanatatii au…

- Presedintele Federatiei Sanitas, Leonard Barascu, a declarat, luni, dupa intalnirea sindicalistilor CNRSL Fratia cu ministrul Muncii, ca in domeniul Sanatatii aproximativ 5.000 de angajati au primit salarii scazute, cu sume cuprinse intre 186 si 1.000 lei. „Scaderi salariale in domeniul…

- Guvernul va aproba joi proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul Sanatatii care se refera la concediile medicale, inclusiv maternale, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Da, va fi ordonanta legata si de concediile medicale, pentru ca am cautat sa avem cele mai…

- Sindicaliștii solicita respectarea promisiunilor guvernamentale anterioare privind modificarile la Legea salarizarii unitare, in beneficiul angajaților din sanatate și asistența sociala. Zilele trecute, reprezentanții Biroului Operativ al Federației “Sanitas” s-au intalnit cu o echipa a Ministerului…

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni.…

- Revolutia fiscala, intrata in vigoare la inceputul acestui an, a afectat grav salariatii part-time, unii dintre ei ajungand chiar in situatia in care sa fie nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele la stat. Dupa cum se stie, salariatii care aveau un contract de munca part…

- Reprezentanții sindicatelor din Caile Ferate Romane au comemorat 85 de ani de la sangeroasa greva de la Atelierele Grivița. In 16 februarie 1933, ceferiștii cereau condiții de munca mai bune. Vineri, in fața Ministerului Transporturilor, ceferiștii de astazi cer același lucru: condiții de munca mai…

- Angajații de la Ford, reprezentați de sindicaliști, au batut palma cu conducerea fabricii și au semnat CCM. Dupa tensiunile de pe final de an, acum sindicatul a acceptat maririle salariale propuse atunci. In luna decembrie a anului trecut, angajații de ...

- Sindicalistii din Sanatate au anuntat, dupa o alta intalnire cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ca regulamentul de sporuri este complex si "trebuie luat bucatica cu bucatica", mentionand ca este nevoie de o solutie cu privire la incadrarea in plafonul de 30% prevazut pentru spitale.

- Sindicalistii din Sanatate au avut, luni, prima intalnire cu ministrul Sanatatii pentru a discuta regulamentul de sporuri, precizand ca trebui negociate niste aspecte, in special, pentru spitale, acolo unde sporurile cumulate...

- Sindicalistii din Sanatate au avut, luni, prima intalnire cu ministrul Sanatatii pentru a discuta regulamentul de sporuri, precizand ca trebui negociate niste aspecte, in special, pentru spitale, acolo unde sporurile cumulate nu trebuie sa depaseasca plafonul de 30% stipulat in lege.

- Reprezentantii sindicatelor din penitenciare au mers, vineri, la negocieri la Ministerul Justitiei, fiind nemultumiti de conditiile de munca si de deficitul de personal. Intre timp, ministrul Justitiei a facut un bilant, pe Facebook, al masurilor luate pentru modenizarea inchisorilor.

- Ministrul spune ca veniturile vor crește, numai ca, in cazul anumitor categorii, majorarile vor fi mai mici, iar cei mai afectați vor fi angjații din Minister. In urma cu puțin timp, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a venit cu lamuriri in ceea ce privește salariile angajaților din acest sector,…

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor.

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, spune ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie extins pe mai multe paliere, chiar daca este „destul de generos” si ca asigurarea medicamentelor oncologice in unitatile sanitare reprezinta unul din obiectivele…

- Credeti ca sunt indreptatiti ca sindicalistii SANITAS s aprotesteze in strada pentru salarii amrite? este o discriminare sau nu? Ar trebui asigurate totusi urgentele? Membrii Federatiei SANITAS solicita noului Guvern sa gaseasca solutii asfel incat, de la 1 martie 2018, salariile tuturor categoriilor…

- Fostul ministru al Sanatatii, senatorul PSD de Bihor Florian Bodog, a fost recompensat dupa ce s-a retras din cursa pentru un nou mandat la Sanatate in cabinetul Dancila, lasand locul Sorinei Pintea. Ca atare, la inceperea noi sesiunii parlamentare, liderul grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, a…

- Noul ministrul al Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa preluarea portofoliului, ca principalul sau obiectiv este continuarea proiectelor pentru cele trei spitale regionale, din Iasi, Cluj si Craiova, precizand ca isi doreste sa viziteze toate spitalele judetene din tara. "Obiectivul…

- Sorina Pintea, ministru propus al Sanatatii, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului, cu 19 voturi „pentru”, 5 „impotriva” si 3 abtineri. Deputatul USR, Tudor Pop, care a asistat la audiere, a postat pe pagina sa de Facebook un comentariu mai lung…

- Companiile Volkswagen, Daimler si BMW ar fi finantat teste pe oameni si maimute pentru a afla efectele gazului de esapament, potrivit unor informatii aparute in presa. Ziarul local Stuttgarter Zeitung a dezvaluit ca un organism in domeniul cercetarii, finantat de mai multi constructori germani…

- Campania Saptamana Europeana de Securitate și Sanatate in Munca, sub egida Agenției Europene pentru Securitate și Sanatate in Munca-„Locuri de munca sanatoase pentru toate varstele” s-a desfașurat in luna octombrie. Au fost prezenți 3 angajatori, 43 reprezentanți ai angajatorilor, 2 reprezentanți ai…

- Vlad Voiculescu a realizat un scurt bilanț al mandatului pe care Florian Bodog l-a avut la conducerea ministerului Sanatații. Voiculescu spune ca tot ce a lasat in urma ministrul de la PSD este un sistem puternic politizat in care profesionalismul și demnitatea nu mai conteaza. Vlad Voiculescu, intr-o…

- Acțiunea de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul securitații și sanatații in munca la desfașurarea activitaților cu articole pirotehnice, in anul 2017 a constat in efectuarea a 8 controale, nedescoperindu-se deficiențe. Acțiunea de control privind verificarea respectarii prevederilor…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul prescriptor, iar responsabilitatea retetei cu medicamente compensate va fi a medicului specialist. ...

- Federația Sindicatelor Libere și Independente Energetica au propus și ele, in scris, directorului general al Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, 13 solicitari, sub forma de puncte, pe care managerul sa le aiba in vedere la negocierea viitorului Contract Colectiv de Munca. Sindicaliștii…

- Dosarul Lucan. Voiculescu: "A existat un interes clar al unor oameni care se ocupa cu transplantul sa nu fie reguli" Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a prezentat, luni, la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidarea Institutului…

- Tulburarile psihice generate de dependenta de jocuri video ("Gaming disorder") vor fi incluse in curand de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe lista afectiunilor mintale, a anuntat vineri, la Geneva, un purtator de cuvant al acestei organizatii din cadrul ONU, informeaza AFP. Riscurile…

- La solicitarea ministrului Sanatații, Directiile de sanatate publica vor controla, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate, in contextul in care in unele localitati au fost postate, la sfarsitul anului trecut, panouri publicitare impotriva…

- Horoscopul sanatații pentru 2018. Ce rezerva astrele anul viitor in functie de zodia ta. Anul nou se apropie si cu totii speram sa fie mai bun decat cel care a trecut. Astrologii au pregatit o serie de previziuni si atentionari pentru toate zodiile la capitolul sanatate. Horoscop 2018 – sanatate BERBEC…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat joi, ca nu da doi bani pe buna-credinta a ambasadelor, referindu-se la raspunsul Ambasadei Frantei in ceea ce priveste textul tradus in limba engleza a celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei, informeaza ziare.com. "Pentru mine nu e o surpriza.…

- Ajutor pentru viitorii medici care nu au un loc de munca, desi au obtinut punctaj de promovare la concursul de Rezidentiat din anii 2015-2017, asta sustine printr-un comunicat ministrul Sanatatii, Florian Bodog, s-a intalnit joi cu reprezentantii medicilor cu pricina. Ministrul i-a informat pe acestia…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018, informeaza miercuri Xinhua, transmite AGERPRES . In versiunea beta a celei de-a unsprezecea editii actualizate a Clasificarii…

- Robotii si automatizarea vor cauza o schimbare economica majora in urmatoruii 13 ani, lasand fara loc de munca 800 de milioane de oameni, pana in 2030, anunta un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018, informeaza miercuri Xinhua. In versiunea beta a celei de-a unsprezecea editii actualizate a Clasificarii…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan, printre care actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat Victor...

- Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Potrivit HotNews.ro, anuntul lui Bodog vine ...

- Agentia pentru Protectia Mediului din Statele Unite (EPA) sustine ca glifosatul, ingredientul principal din erbicidul Roundup, produs de compania Monsanto, nu ar fi cancerigen pentru oameni, contrazicand concluziile unei comisii din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, informeaza miercuri Reuters.…

- Teva Pharmaceutical Industries renunta la 25% din forta de munca, ceea ce se traduce in 14.000 dintre angajatii companiei din toata lumea, dupa ce inchide fabrici si centre ce cercetare, intr-un plan de reducere a costurilor, potrivit Wall Street Journal. Teva, unul dintre cei mai mari furnizori…

- "Stiti cat ne costa, in 2018, pensiile speciale ale militarilor? Deci: la ministerul Apararii se aloca 3,51 miliarde de lei, la Interne, 3,75 miliarde si la SRI 634 de milioane de lei. Sume bine camuflate sub frumoasa denumire de "asigurari sociale". Total: circa 7,9 miliarde de lei. Si acum, bam-bam:…