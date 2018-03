Stiri pe aceeasi tema

- Federatia SANITAS va picheta marti, intre orele 11.00 și 13.00, sediul Ministerul Sanatatii, sindicalistii din domeniu fiind nemultumiti de conditiile de salarizare si grilele de sporuri din sistem. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Federatiei sindicale, problemele din ...

- Sindicatele spun ca Sorina Pintea a facut un pas inapoi, dar ministrul Sanatații a spus altceva, cand a explicat modalitatea de aplicare, menționand și ca saptamana viitoare va supune aprobarii Guvernului Regulamentul-cadru privind condițiile de acordare a sporurilor in sistemul de sanatate. Medicii…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a explicat la videoconferinta organizata astazi de Ministerul Sanatatii au participat managerii unitatilor sanitare, reprezentantii directiilor de sanatate publica si cei ai autoritatilor locale modalitatea de aplicare a Legii salarizarii unice si a Regulamentului…

- Dupa ce a cerut saptamana trecuta de la Ministerul Sanatații, un plan de acțiuni care sa protejeaze medicii impotriva agresiunilor, astazi liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a anunțat ca legea privind inasprirea pedepselor fața de cei care agreseaza medicii va fi votata in

- Aproximativ 400 de medici psihiatri au semnat o scrisoare prin care isi manifesta nemultumirea fata de faptul ca salariile nu le-au crescut, asa cum fusese promis. Guvernantii ”au redistribuit saracia”, spune unul dintre semnatari, transmite corespondentul MEDIAFAX. Scrisoarea-manifest…

- Biochimistii si biologii s-au adunat in fata Guvernului in jurul orei 12.00, purtand pancarte cu mesaje precum „Functionam cu mintea, nu cum doreste Pintea", „Respect, nu un sistem defect" si „Noi facem analize, voi doar produceti crize", „Suntem biologi, nu BIO-MI-LOGI". Ei considera ca exista…

- Cateva zeci de biolologi si biochimisti protesteaza sambata in Piata Victoriei din Capitala, nemultumiti de modul de aplicare a legii salarizarii. Ei spun ca exista diferente salariale prea mari intre ei si medicii de laborator.

- In acest context, putem observa ca potrivit art. 19 (articol nou introdus): „ In cursul anului 2018 sporurile se acorda cu respectarea cuantumurilor stabilite pe funcții, grade și trepte profesionale in Anexa nr.10 la prezenta hotarare." Potrivit noilor modificari, in acest an regulamentul…

- Mentinerea sporurilor in sectorul Sanatatii la nivelul existent la inceputul anului nu este posibila, intrucat exista un plafon, cel de 30%, mentionat in Legea salarizarii unitare, care trebuie respectat, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa discutiile cu reprezentantii Federatiei…

- Ministrul Sanatatii, despre sporurile din sistem: Plafonul de 30% din legea salarizarii trebuie respectat Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa negocierilor de joi cu sindicatul Federatia "Solidaritatea Sanitara", ca sumele aferente sporurilor in sanatate nu pot ramane ca la inceputul anului,…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici considera oportuna declansarea de actiuni sindicale, in perioada imediat urmatoare, motivat de faptul ca Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului din sistemul bugetar nu si-a atins obiectivele propuse, se arata intr-un comunicat SNFP, remis marti,…

- Federatia Sindicala Hipocrat anunta marti deschiderea conflictului de munca, amenintand cu intrarea in greva generala pe perioada nedeterminata. Medicii sindicalisti auza aplicarea in mod discriminatoriu a legii salarizarii in domeniul medical. „Suntem profund nemultumiti de modul de dialogare…

- Sanitas, cea mai puternica organizație sindicala din sectorul sanitar, a decis, luni, ca medicii și angajații din sistemul sanitar afiliați sa declanșeze greva generala dupa Paști, ei fiind nemultumiți de faptul ca majorarile salariale intre 70% și 170% anunțate de Ministerul Sanatații incepand cu data…

- Creșterile salariale vor ajunge la medici, dar nu și la chimiști, biologi, fizicieni, sau tehnicieni de radiologie și alte categorii de personal, oameni care lucreaza impreuna cu doctorii intr-un spital. Conform ministrului Sanatații, Sorina Pintea, incepand cu 1 martie, salariile de baza…

- Adoptarea acestei ordonanțe (OUG nr.91/2017) este o dovada in plus a faptului ca PNL a avut dreptate atunci cand a semnalat gravele probleme pe care le creeaza adoptarea Legii salarizarii. La dezbaterea moțiunii simple adresata Ministrului Muncii, doamna Lia Olguța Vasilescu a mințit in fața plenului…

- Sanitas anunța ca luni Federația a convocat Consiliul Național cu propunerea unei greve generale. Ca sa preintampine situația, ministrul Sanatații Sorina Pintea i-a chemat astazi, la ora 13, pe sindicaliști pentru a discuta despre cerințele acestora, au precizat pentru

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit joi ca sunt neconstitutionale prevederile articolului din Legea care reglementeaza evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES,…

- Corectiile la legea salarizarii au fost votate, azi, de deputati. Aleșii Puterii sustin ca, in acest fel, problemele cu salariile bugetarilor s-au rezolvat. PNL si USR au votat impotriva modificarilor, pe care le catalogheaza drept... carpeli. De altfel, Opozitia a reclamat ca dezbaterile s-au desfasurat…

- OUG care modifica legea salarizarii unitare, adoptata in Camera Deputaților Camera Deputatilor a adoptat astazi ordonanta de urgenta care modifica legea salarizarii unitare cu noi amendamente care ar trebui sa aduca cresteri de venituri pentru mai multe categorii de salariati. Nu a trecut…

- Deputatul PSD de Suceava, dr. Maricela Cobuz, a anuntat ca Ministerul Sanatatii va modifica Legea transplantului. Astazi, Maricela Cobuz, a depus o declarație politica la Camera Deputaților cu privire la semnificația Zilei Mondiale a Rinichiului – 8 Martie 2018. In cadrul declarației politice, Maricela…

- Profesorii vasluieni au anunțat boicotarea simularii examenului de evaluare naționala, programat sa inceapa astazi. Cadrele didactice din intreaga țara sunt nemulțumite de lipsa de apetența pentru dialog a guvernului in privința ajustarii Legii salarizarii unitare a personalului bugetar. La Vaslui a…

- 'Profesorii si medicii au primit astazi o veste buna, pentru ca, am afirmat in repetate randuri, Legea salarizarii unitare urmareste cateva domenii de interes strategic, cu referire la educatie si sanatate. Deci atat medicii, cat si profesorii, doua categorii profesionale foarte importante, de care…

- Ce salarii au medicii de la 1 martie 2018. Salariile cresc de la 1 martie 2018 cu 20% pentru medici. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022 , iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000…

- Numarul cazurilor confirmate de gripa de la inceputul iernii a ajuns la aproape 800, la nivel national, cu 47 de decese, in timp ce pe toata durata sezonului rece a anului trecut au fost inregistrate 27 de decese din cauza gripei. De asemenea, in ultima saptamana au fost inregistrate 1.358 de cazuri…

- ALDE Dambovița susține Legea salarizarii unitare pentru ca este cea mai complexa de pana acum, iar adoptarea ei reprezinta un pas inainte in aplicarea principiului „la munca egala, salariu egal”, principiu care face obiectul mai multor reglementari internaționale, comunitare și naționale. In Romania,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra. Aceasta a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care "ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile". Este vorba de Ordonanta…

- Sindicaliștii solicita respectarea promisiunilor guvernamentale anterioare privind modificarile la Legea salarizarii unitare, in beneficiul angajaților din sanatate și asistența sociala. Zilele trecute, reprezentanții Biroului Operativ al Federației “Sanitas” s-au intalnit cu o echipa a Ministerului…

- Protest spontan miercuri dimineața la Direcția de Sanatate Publica Dolj. Zeci de medici și asistenți medicali au ieșit in fața sediului nemulțumiți de aplicarea neunitara a legii salarizarii.

- "Nivelul de salarizare a fost crescut in domeniul Educației și in domeniul Sanatații de doua sau de trei ori in anul 2017, va mai fi crescut o data in anul 2018. Medicii vor merge la nivelul maxim din 2022 pe grila de salarizare, iar oamenii iși vor schimba planurile de a pleca din țara. Legat de…

- Premierul Viorica Dancila a explicat, joi, ca Legea salarizarii a avut la baza mai multe principii, intre care "plata egala la munca egala", mentionand ca acesta a dus la scaderea salariilor foarte mari. "Legea salarizarii are la baza cateva principii importante, la munca egala, plata egala este unul…

- CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale condamna cu vehemența activitațile ilicite în care sunt implicați unii angajați din sistemul de sanatate. Aceasta reacție a ministerului vine în contextul reținerii de catre procurorii anticorupție a…

- Guvernul a luat joi o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat.

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, joi, in ședința Executivului, principalele prevederi din Ordonanța care iși propune sa corecteze salariile scazute , in urma reformei fiscale. Ea a dat asigurari ca Guvernul va face totul pentru ca legea salarizarii unitare sa iși atinga obiectivul de a face ordine…

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- Guvernul a uitat complet și de angajatii din IT. Desi Mihai Tudose a promis ca va da subventnii firmelor ca sa nu scada salariile angajatilor, acest lucru a ramas doar la nivel de intentie. Odata cu schimbarea Guvernului, memorandumul aprobat deja a ramas in sertar. Asa ca luna aceasta oamenii care…

- Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi se afla in carantina, dupa ce in cazul a 11 bolnavi de cancer a fost confirmata prezenta virusului gripal AH1N1, cinci dintre acestia fiind in stare grava. Cei 11 pacienti confirmati cu virusul AH1N1 se afla internati in sectia de Terapie Intensiva a Institutului…

- "De luna aceasta romanii vor incasa primele salarii modificate, asa cum prevede legea salarizarii. Intr-un final, recunoaste si dna Vasilescu ca unii bugetarii vor primi mai putini bani cu pana la 40%. Fațarnicia PSD iese din nou, la suprafața. Așa cum avertizam inca din 2017, "revoluția fiscala"…

- Guvernul va aproba miercuri, in sedinta, Regulamentul-cadru privind acordarea de sporuri in invatamant, act normativ prin care se stabilesc cinci categorii de limite in functie de conditiile periculoase sau vatamatoare de munca in care personalul din domeniu isi desfasoara activitatea, a declarat…

- Analizele de laborator au confirmat primul caz de gripa la nivelul județului Timiș, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba de virusul de tip B, prezent doar la om si care are manifestari epidemice moderate, cu evolutie lenta, spre deosebire de tipul…

- Un adolescent de 15 ani din județul Salaj a murit din cauza gripei, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile. Acesta este al doilea deces cauzat de gripa dupa ce autoritațile medicale din București au confirmat decesul unei femei in varsta de 69 de ani. Un adolescent…

- In luna martie, unele dintre salariile din sistemul medical vor crește semnificativ, iar cadrele didactice vor primi 20% in plus la salariu, potrivit Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Asta in contextul in care 1 ianuarie deja a adus unele majorari…

- Fiscul va fi limitat de Legea salarizarii la acordarea de bonusuri din sume stabilite suplimentar. Guvernul a introdus un mecanism de premiere a angajaților Fiscului, care ar urma sa fie finanțat, in principal, din sumele stabilite suplimentar și accesoriile la acestea. Condiționarile din ordonanța…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata, informeaza AGERPRES . Art. 34 al…

- Plan de masuri pentru relansarea activitatii Institutulului Cantacuzino Legea pentru aprobarea Ordonantei de guvern din septembrie anul trecut, prin care institutul a trecut de la Ministerul Sanatatii în subordinea Armatei, a fost promulgata luni, de presedintele Klaus Iohannis.…

- Un caz cutremurator a șocat Romania la inceputul acestui an. O fetița de nici doi ani din Chinari, județul Mureș, a fost ucisa de unchiul ei, care i-a sucit gatul . Medicii legiști au efectuat autopsia, iar concluziile sunt șocante. Medicii legisti au stabilit ca fetita a avut o moarte violenta, produsa…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, intr-un interviu acordat Romania TV, despre legea salarizarii unitare, ce urmeaza a fi implementata incepand cu 1 ianuarie 2018. Prim-ministrul a explicat ce se intampla cu salariile romanilor dupa aplicarea legii si sustine ca niciun salariu nu va scadea, urmare…

- Acest act normativ a fost inceput din septembrie 2015, dar a fost nevoie de 2 ani ca proiectul sa fie terminat de Ministerul Sanatații și depus la Parlament. Timp in care am avut o epidemie de rujeola, care a dus la decesul a 36 de oameni, și suntem in al treilea sezon gripal cu zeci de mii de cazuri…