- TABARA… Star party-ul organizat de Astroclubul „Perseus” Barlad in comuna Motoseni, judetul Bacau, a avut parte de un mare succes in randul participantilor, al elevilor olimpici la astronomie, al astronomilor amatori individuali, al astronomilor amatori din cluburi si asociatii astronomice din tara…

- Poli Iasi – Husana Husi 3-2 (1-1) TEST… Husana Husi a pierdut la limita, scor 2-3 (1-1), amicalul disputat in compania echipei din Liga 1, Politehnica Iasi. Partida s-a jucat pe stadionul “Emil Alexandrescu” din Iasi, iar golurile Husiului au fost reusite de Diaconu Petre si Viorel Tuca. Nou-promovata…

- Ozana Targu Neamt a promovat in Liga a III-a, desi a pierdut partida de sambata, 22 iunie, de pe teren propriu, impotriva sucevenilor de la Viitorul Liteni. Oaspetii s-au impus cu scorul de 2-1 (1-1). Pentru targnemteni a deschis scorul Apreutesei. Ozana a obtinut promovarea, gratie victoriei de acum…

- Potrivit acestuia, in Programul 'Usturoi 2019' s-au inscris 40 de producatori agricoli, cei mai multi din comuna Copalau, recunoscuta pentru culturile de usturoi. Seful Directiei pentru Agricultura sustine ca suprafata cea mai mare pentru care s-a solicitat sprijin financiar este de opt hectare,…

- Ce frumoase sunt petrecerile și ce sentiment de implinire avem de fiecare data cand toate detaliile evenimentului au ieșit perfect, iar oaspeții au plecat cu zambetul pe buze. Fiecare dintre noi este pus la un moment dat in situația de a organiza un eveniment, fie ca este vorba despre o zi de naștere,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis, sambata, la o intalnire cu oameni de afaceri și reprezentanți ai administrației publice din județul Satu Mare, ca nu a existat un premier mai jignit decat ea și probabil protestatarii s-au gandit ca, fiind femeie, va ceda ușor. „Credeti-ma, cred ca n-a fost…

- Vanzarea operațiunilor Liberty Global din Germania, Romania, Ungaria și Republica Ceha catre Vodafone, cea mai mare din istoria grupului american, este in faza finala de analiza a Comisiei Europene și suntem increzatori ca se va finaliza cu succes in aceasta vara, a declarat marți Mike Fries, șeful…

- Solistul trupei Carla’s Dreams este unul dintre cei mai de succes artiști de la noi. Dar nimeni nu știe cum arata. Formația se bucura de un real succes, atat in Romania, cat și in Republica Moldova. Solistul, caruia mulți ii spun Sergiu, a ales sa iși ascunda identitatea in tot acest timp. Cu toate…