Husana Husi nu poate participa la barajul pentru Liga 3

Fotbalul mic SURPRIZA… Veste-soc in fotbalul vasluian. Husana Husi nu are Certificat de Identitate Sportiva (CIS) si nu poate participa la barajul de promovare in Liga 3. Oficialii echipei spun ca vor obtine CIS-ul maine, cand au programare la Ministerul Tineretului si Sportului. Castigatoare cu 1-0 a mansei tur din finala Ligii 4 Vaslui, Husana [...]