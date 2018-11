Stiri pe aceeasi tema

- CIA are o inregistrare telefonica in care prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman ordona "reducerea la tacere a lui Jamal Khashoggi cat mai curand posibil", scrie joi site-ul turcesc Hurriyet Daily News, citat de Reuters.

- CIA (Agentia Centrala de Informatii a SUA) a ajuns la concluzia ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a ordonat asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi, scrie vineri cotidianul Washington Post, citat de Reuters. Potrivit ziarului, mai multi oficiali americani si-au exprimat increderea…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a promis miercuri ca ucigașii jurnalistului Jamal Khashoggi vor fi aduși in fața justiției, in primele sale comentarii publice dupa ce asasinarea ziaristului disident a declanșat reacții de condamnare la nivel internațional, scrie Reuters.

- Gina Haspel, sefa CIA, a calatorit in Turcia pentru a ajuta investigatia privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, scrie Reuters, potrivit news.ro.Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anuntat marti ca o conferinta de afaceri organizata de regat a atras angajamente de investitii in valoare de 50 de miliarde de dolari, un succes in opinia sa, in pofida unui boicot international provocat de asasinarea jurnalistului Jamal…

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…

- Presedintele Indoneziei, Joko Widodo, a facut apel la o ancheta ''transparenta si aprofundata'' privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, apel lansat luni in cadrul intalnirii sale cu ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a indicat sefa diplomatiei indoneziene, Retno…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, nu cunostea detaliile operatiunii care a rezultat cu moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit la Istanbul, a informa un oficial saudit familiar cu ancheta, relateaza site-ul agentiei Reuters.