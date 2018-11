Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Culturii a anulat in extremis lansarea prevazuta joi a filmului hollywoodian 'Hunter Killer', in care militarii americani il salveaza pe presedintele rus si impiedica declansarea unui al treilea razboi mondial, invocand motive administrative, relateaza AFP. "Compania…

- Rusia a testat arsenalul nuclear al forțelor navale, in cadrul unui exercițiu militar de amploare efectuat in Oceanul Arctic. Astfel, au fost folosite rachete balistice cu raza lunga de acțiune, potrivit Ministerului rus al Apararii.

- Echipajul feribotului care plutea in deriva in Marea Baltica a reusit pornirea motorului, dupa defectiune, astfel ca nava si-a reluat parcursul, anunta Ministerul lituanian al Apararii, conform mediafax. Feribotul se indreapta spre cel mai apropiat port - Klapieda (Lituania). Feribotul…

- Retailerul rus Svetofor, prezent cu peste 800 de magazine in Rusia, Kazahstan, Belarus și China, intra pe piata romaneasca si deschide primul magazin din tara la Snagov. Compania a inceput recrutarile pentru postul de director de magazin la Snagov. Salariul oferit porneste de la 2.900 de lei net lunar.…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca va desfașura exercițiile militare „Vostok-2018”, care, potrivit intențiilor Kremlinului, vor deveni cele mai mari din 1981, cand au avut loc manevrele comune ale URSS și țarilor din Pactul de la Varșovia. Serghei Șoigu, ministrul apararii, a declarat ca exercițiile…

- Victor Ponta a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca, in ciuda adoptarii Legii offshore, in Romania nu se va face nicio investitie. “Dupa tot circul si situatia fara precedent pe care am trait-o in ultimele luni si anume Guvernul propune o lege, Senatul adopta acea lege cu voturile…

- Contributia Germaniei va fi printre cele mai mari la exercitiile "Trident Juncture", programate intre 25 octombrie si 7 noiembrie in Norvegia. Operatiunea ar urma sa mobilizeze circa 40.000 de soldati din 30 de state membre NATO si partenere.Scopul "Trident Juncture" este "de a ne asigura…

- Fortele aeriene regale britanice (RAF) au anuntat miercuri ca au interceptat sase bombardiere ruse care zburau in apropiere de spatiul aerian NATO la Marea Neagra, relateaza AFP. Avioane de tip Eurofighter Typhoon au fost trimise luni dimineata de la baza lor din Romania, dupa reperarea unor avioane…