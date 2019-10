Hunter Biden, a carui activitate profesionala in Ucraina a pus intr-o lumina proasta campania electorala a tatalui sau, fostul vicepresedinte american Joe Biden, a negat marti ca ar fi comis vreo activitate ilegala, dar a recunoscut o "eroare" politica, potrivit Agerpres.

"Am facut o eroare? Ei bine, poate da", a declarat el intr-un interviu difuzat marti dimineata de canalul ABC News. "Dar am facut o greseala in sensul eticii? Absolut nu", a adaugat el, citat de France Presse.

Presedintele american Donald Trump il acuza pe Hunter Biden de coruptie, din cauza activitatilor sale…