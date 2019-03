Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a afirmat marti ca Uniunea Europeana da semnale ''pozitive in mod justificat'' referitoare la schimbari ale acordului Brexit, ceea ce ar putea-o ajuta pe sefa executivului Theresa May sa obtina sprijinul parlamentului de la Londra, informeaza Reuters preluata…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca sansele ajungerii la un acord imediat privind Brexitul au scazut, insa Londra si Bruxelles par sa se apropie de un compromis juridic pe care Theresa May spera sa-l supuna aprobarii Parlamentului britanic, declara surse diplomatice pentru AFP.Premierul…

- Deputatii britanici se pronunta joi asupra a trei amendamente ale planului iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) al premierului Theresa May, a anuntat John Bercow, presedintele Camerei Comunelor, relateaza Reuters potrivit news.roUn amendament, propus de catre Partidul Laburist…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Ceea…

- Un astfel de deznodamant ar „afecta enorm” relatiile politicienilor cu votantii si reputatia globala a Marii Britanii, a avertizat Hunt. „Daca noi, clasa politica, nu vom livra Brexitul, acest lucru ar fi o incalcare fundamentala a increderii intre oameni si politicieni si cred ca ar fi ceva ce am…

- Votul in camera Comunelor cu privire la ratificarea acordului retragerii pe care Theresa May l-a negociat cu Bruxellesul urmeaza sa aiba loc la 15 ianuarie, potrivit unor surse guvernamentale citat de BBC, relateaza Reuters.

- Ieri am putut asista, poate, la un moment istoric in evoluția proiectului Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana. Theresa May a fost infranta pe toate fronturile unde a luptat. Daca pana acum anularea Brexitului parea, totuși, o posibilitate indepartata, ei bine, de azi inainte, posibilitatea…