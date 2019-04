Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR Kelemen Hunor nu a fost lasat sa intre in Ucraina, a povestit el pe rețeaua de socializare. Oficialul roman de etnie maghiara urma sa participe la o manifestare culturala in Ucraina, alaturi de etnicii maghiari, și susține ca a fost ținut la granița mai bine de o ora și jumatate, fara…

- "In aceasta dimineata m-am trezit cu cateva ore mai devreme ca de obicei. La 2.15 a sunat desteptatorul, iar la ora trei eram deja in masina, in drum spre Ucraina. Am vrut sa ajung in Ujhorod, unde prietenii nostri sarbatoresc cea de a 30-a aniversare de la infiintarea Uniunii Culturale Maghiare…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost impiedicat, sambata, sa intre in Ucraina, unde vroia sa participe la a 30-a aniversare de la inființarea Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatica. Acesta va cere explicații ambasadei acestei țari la București.Kelemen Hunor a spus ca a primit…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi ii atrage atenția ministrului de externe, Teodor Meleșcanu, ca balbele in chestiunea mutarii ambasadei Romaniei in Israel risca sa ne lase fara parteneri și ii cere acestuia sa iși asume o decizie:“Lipsa de respect a PSD pentru profesioniștii din Ministerul de…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat, joi, ca Liviu Dragnea ar dori un tren de mare viteza pe ruta Budapesta – Cluj – București, proiect care ar putea deveni unul de succes și pentru care Guvernul Ungariei a alocat 3 milioane de euro in vederea realizarii studiului de fezabilitateIntrebat,…

- Ministerul de Externe rus considera planurile SUA si Ucrainei de a efectua exercitii comune in Marea Neagra drept o 'idee periculoasa', conform declaratiei facute marti de ministrul rus adjunct de externe...

- "Interesant... Asta da dovada de respect fața de poporul roman! Partidul Romania Unita saluta decizia Israelului și ii ureaza mult succes Excelenței sale David Saranga, noul ambasador al Israelului la București!", a scris Bogdan Diaconu, presedintele partidului, pe Facebook. Noul Ambasador…

- Noul Ambasador al Statului Israel in Romania, David Saranga, soseste joi, 10 ianuarie, la Bucuresti, potrivit unui comunicat al Ambasadei Statului Israel la Bucuresti. Ca un detaliu inedit, acesta si-a inceput cariera diplomatica chiar in țara noastra, in urma cu 20 de ani. Acum, cu ocazia sosirii sale,…