Hunor, despre discuția cu Orban: „Ştim că nu va trece moţiunea" „Sunt necesare 233 de voturi pentru a da jos Guvernul, iar cei care au semnat sunt 166. Sa presupunem ca mai sunt cativa care nu au semnat, dar vor vota, insa oricum e o distanta foarte mare pana la 233. Am avut saptamana trecuta o discutie cu liderii Opozitiei si au recunoscut si ei ca nu au nicio sansa de a darama Guvernul. Daca noi am vota, ar fi 30 de voturi ale UDMR, insa tot nu am ajunge la majoritate", a explicat Kelemen Hunor, intr-un interviu pentru Adevarul . Liderul UDMR a mai spus ca a avut și marți o „discuție lunga, intre patru ochi" cu omologul sau de la PNL.

