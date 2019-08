Hunor: De data aceasta, moțiunea de cenzură ar putea să treacă Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca UDMR așteapta sa fie depusa moțiunea de cenzura anunțata de PNL, iar maghiarii vor vota pentru rasturnarea Guvernului. Kelemen e de parere ca de aceasta data sunt șanse ca moțiunea sa treaca, pentru ca și ALDE, USR și PNL vor vota, potrivit Mediafax. „In momentul in care se va The post Hunor: De data aceasta, moțiunea de cenzura ar putea sa treaca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

