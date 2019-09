Hunor: Aveam așteptări mai mari de la Iohannis. Președintele nu trebuie să fie pompier "Domnul președinte Iohannis a fost un pompier atomic, așa cum el singur aici in fața dumneavoastra a spus ieri. Atunci trebuie sa luam de buna, ca a fost un președinte atomic. Eu cred ca președintele Romaniei nu trebuie sa fie pompier. Nu trebuie sa fie nici jucator, nici altceva, așa cum am avut 10 ani de zile. Nu vreau sa-l caracterizez pe domnul Iohannis, nu vreau s-o fac in campanie electorala, pentru ca n-o sa atac personal pe niciunul dintre candidații mei. Aveam așteptari mult mai mari de la Klaus Iohannis atunci cand a caștigat alegerile din 2014. Mai multa implicare, mai multa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

