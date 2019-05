Hunedoara: Victima accidentului de muncă de la Mina Lupeni va fi transportată la Bucureşti Electricianul de la Mina Lupeni, care a suferit marti mai multe arsuri in timp ce lucra la un transformator electric, va fi transportat cu o ambulanta la Bucuresti pentru ingrijiri medicale de specialitate, victima prezentand arsuri de gradele II si III pe aproximativ 30% din suprafata corpului.



Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara, electricianul de 43 de ani a fost surprins de o flama cand lucra la un transformator electric din subteran.



Barbatul a fost surprins de o flama cand lucra la un transformator in subteran, pe partea de joasa tensiune.

