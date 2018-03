Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ITM au finalizat raportul in cazul accidentului de munca de la mina Uricani, din luna octombrie a anului trecut. Ancheta scoate la iveala o situație extrem de grava. Inspectorii de munca au stabilit ca explozia de la mina Uricani s-ar fi produs din cauza fumatului in subteran. “Urmarea…

- BUCURESTI, 23 mart — Sputnik, Doina Crainic. Românii care sunt plecati la munca în Germania trebuie sa stie care sunt drepturile lor în aceasta țara. Iata aspectele de care trebuie sa tina cont, potrivit businessinsider.de: Aveți dreptul la un contract de munca scris…

- Unitațile medicale din Valea Jiului nu sunt pregatite pentru a-i trata, pe termen mediu și lung, pe minerii accidentați in subteran. In cazul unor accidente de mina, minerii sunt stabilizați la Petroșani, iar apoi transportați la marile spitale din țara. Oficialii Ministerului Sanatații susțin ca…

- Judecatoarea Gabriela Iordache (45 de ani), fost presedinte al Judecatoriei Pitesti, este in stare grava dupa ce a incercat sa se sinucida duminica dimineata. Gabriela Iordache a luat o doza mare de medicamente, dupa care a incercat sa isi provoace leziuni grave. Femeia este in stare grava si este transportata…

- Un barbat de 52 de ani din localitatea clujeana Nadașu a fost transportat cu elicopterul de la Cluj-Napoca la Spitalul de Arși din București dupa ce s-a autoincendiat din greșeala. Barbatul a incercat sa aprinda focul in soba, cu benzina, insa flacarile i-au cuprins hainele.

- Sindicaliști Telekom in greva foamei. Barbații sunt dispuși sa stea in fața Guvernului in greva foamei pana cand vor fi ascultați. Susțin ca in companie s-au facut disponibilizari abuzive iar membrii sindicatului sunt de fapt harțuiți de conducere. Cei doi au trimis petiții și plangeri catre toate instituțiile…

- ITM Hunedoara a organizat la sediul sau din Deva, Aleea Muncii nr. 2, in data de 16 martie a.c. un simpozion legat de ultimele modificari legislative la Legea 52/2011, legea zilierilor. La simpozion au participat reprezentantii ai angajatorilor care au fost intereseati de modificarile legislative.…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in data de 13 martie 2018, exista 25.177 locuri de munca vacante, la nivel național, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.918, Prahova – 2.190, Arad –…

- Aproape 24.500 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu, in timp ce in Suceava, Bacau si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Dintre…

- Trei dintre cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta - 6633 Arctic Ultra au abandonat cursa inca din prima de competitie, insa bistriteanul Tibi Useriu a reusit sa preia conducerea si a trecut de 100 de mile, transmite corespondentul MEDIAFAX. …

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta se circula ingreunat din cauza ploii torentiale care a redus vizibiliatea sub 30 de metri, intre kilometrul 190 si intrarea pe autostrada A4. Reamintim ca la nivelul tarii exista cinci drumuri nationale…

- Peste 23.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis. Mai putin de o suta de locuri de munca disponibile sunt in judetele Giurgiu, Vrancea, Suceava, Covasna, Botosani, Bacau si Caras-Severin, potrivit datelor furnizate…

- Un politist de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Timisoara este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de furt, fiind suspectat ca si-ar fi insusit fara drept o bratara, joi, in Aeroportul "Henri Coanda" din Bucuresti, au declarat pentru AGERPRES surse apropiate anchetei.

- Administratorii unei spalatorii auto din Targu Jiu sunt buni de plata, dupa ce inspectorii de munca i-au gasit joi, 1 martie, cu angajati la negru. Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj va aplica in acest caz o amenda de 48.000 de...

- Cateva mii de carnete de munca sunt neridicate de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Covasna si isi asteapta titularii. Conform datelor ITM Covasna, 4.463 de carnete de munca se gasesc inca la sediul instituției, desi ar fi trebuit sa fie ridicate cu ani in urma, cand a fost introdus sistemul…

- Ca urmare a avertizarii meteorologice de tip cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati anunta ca efectueaza verificari la angajatori privind masurile aplicate de catre acestia in perioadele cu temperaturi extreme scazute pentru protectia persoanelor…

- Luna ianuarie a fost una excelenta pentru investitiile straine in Timis. Conform datelor oficiale ale Registrului Comertului, in luna ianuarie au fost inmatriculate 33 de noi firme cu participare straina la capital. Acestea au un capital social de 297.862 euro, ceea ce a clasat judetul…

- Cinci persoane au fost retinute in urma celor peste o suta de perchezitii care au avut loc joi in 16 judete si in Bucuresti, in cadrul unei anchete cu privire la o evaziune fiscala cu prejudiciu de doua milioane de euro, produsa de firme din domeniile constructii si comert cu metale feroase si…

- Probleme grave pentru un fost baron PSD! Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj si al PSD Gorj, se afla internat in stare grava in Spitalul "Elias“ din Bucuresti.Potrivit unor apropiati ai familiei, Nicolae Mischie a fost plecat in Germania…

- Problema lipsei forței de munca din județ a fost discutata și la Instituția Prefectului Timiș. Prefectul Eva Andreaș și vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Traian Stancu, s-au intalnit joi cu ambasadorul Italiei la București, Excelența Sa domnul Marco Giungi și cu reprezentanți ai…

- Avand in vedere reportajul difuzat de mai multe posturi de televiziune, referitoare la incidentul petrecut in Splaiul Independentei, intersectie cu strada Selari, cand un taximetrist a avut un comportament violent si un limbaj indecent fata de un client, Primaria Capitalei informeaza: Reprezentantii…

- "Reprezentantii Politiei Locale a Municipiului Bucuresti au efectuat o serie de verificari in urma carora s-a constatat ca taximetristul in cauza utiliza o autorizatie de transport care nu ii apartinea si, mai mult decat atat, nu avea contract de munca, nefiind angajat al transportatorului autorizat.…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 20 februarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 30.224 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 800. Situația locurilor…

- In data de 20 februarie 2018, la nivel național sunt inregistrate 30.224 locuri de munca, potrivit evidențelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), realizate pe baza datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.813,…

- Primaria Municipiului Deva și Serviciul Comunitar pentru Cadastru și Agricultura va invita, in perioada 26 februarie – 8 martie 2018, la Targul de Marțișor, care va avea loc in Piața Unirii din municipiu și va fi dedicat doar produselor handmade și florilor de sezon. Aproximativ 30 comercianți…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, luni, ca, in evidențele sale, sunt inregistrate 29.784 locuri de munca vacante, in data de 19 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.706, Prahova…

- MAi mulți șoferi din Statele Unite au dat in judecata angajatorul pentru ca acesta nu compensat soferii pentru lucrul suplimentar. Un judecator a decis ca acestia sa primeasca cinci milioane de dolari drept despagubire. Judecatorul a decis in favoarea soferilor ce transportau lapte…

- Inspectoratul Teritorial de Munca a aplicat cinci sanctiuni Complexului Energetic Hunedoara, in urma accidentului de munca din Mina Lupeni, din octombrie 2017, in care au murit doi mineri, iar alti doi au fost raniti.Amenzile in val...

- In evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.921 locuri de munca, in data de 13 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.228, Prahova – 2.075, Arad – 1.697, Sibiu ...

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe - 9.228…

- Pompierii militari și salvatorii Detașamentului Deva au intervenit la o exlozie, neurmata de incendiu, produsa intr-un apartament de pe strada Calea Zarandului. Echipajele, deplasate de urgența la locul producerii, au gasit in apartament o femeie in varsta de 86 de ani ce prezența arsuri la nivelul…

- DECEDAT…Transferat cu ambulanta la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucuresti, copilul care a suferit arsuri pe mai bine de 95% din suprafata corpului a decedat. Conform medicilor, Alexandru a mai supravietuit 12 ore dupa ce a ajuns pe mana medicilor bucuresteni, apoi a pierdut lupta pentru viata.…

- Politistul care a fost impuscat din greseala de iubita este in continuare in coma indusa, la Spitalul de Urgenta din Craiova. Bogdan Dumitrescu este internat la sectia de terapie intesiva. Medicii au hotarat sa ramana in continuare sedat. Doctorii iau in calcul si varianta ca barbatul sa…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 29 ianuarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 22.618 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 700. Situația locurilor…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 26 ianuarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 22.336 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile aproape 700. Situația…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Aproape 22.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Sibiu, Arad si Timis, in timp ce in Bacau, Buzau, Giurgiu, Caras-Severin si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj a demarat o ancheta dupa explozia uriașa care a avut loc la inceputul acestei saptamani la Hurezani, la sediul punctului de lucru al Transgaz. Inspectorii de munca au mers la fața locului și a...

- Calitatea fortei de munca si mediul tehnologiei informatiei sunt cateva dintre elementele ce atrag investitorii japonezi in Romania, a apreciat, marti, la o intalnire cu jurnalistii, Norio Maruyama - director general pentru presa si diplomatie publica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE)…

- VICTIMA…Plecat sa munceasca in constructii ca angajat al unei firme din Bucuresti, un tanar de 24 de ani, din judetul Vaslui, a fost victima unui grav accident de munca. Firma la care lucra acesta avea de executat lucrari in localitatea Selimbar, judetul Sibiu. Radu Andrei lucra la inaltime, in incinta…

- Administratia locala din Arcani a fost amendata de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj, dupa ce in vara anului 2017 un muncitor a fost accidentat in timp ce lucra la reteaua de canalizare din comuna. Barbatul nu era angajatul pri...

- In perioada 01.12.2017 - 06.01.2018 , ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de verificare a respectarii prevederilor legale privind securitatea si sanatatea in munca la desfasurarea activitatilor cu articole pirotehnice. Obiectivul Campaniei Identificarea…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati informeaza galatenii ca a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1005, Hotararea de Guvern nr. 905/14.12.2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, care stabileste metodologia de infiintare a registrului general de…

- Un grup grec de gherila urbana a revendicat miercuri responsabilitatea unei explozii in fata unui tribunal din Atena pe 22 decembrie, acuzand sistemul judiciar ca actioneaza ca un mandatar pentru politicienii ce sprijina austeritatea in tara lovita de criza, informeaza joi Reuters. Nimeni nu a fost…

- Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata intr-un accident de munca petrecut miercuri la o firma de confectii metalice din Petrosani, dupa ce capul i-a fost surprins de o presa hidraulica, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara declansand o ancheta in acest

- Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata intr-un accident de munca petrecut miercuri la o firma de confectii metalice din Petrosani, dupa ce capul i-a fost surprins de o presa hidraulica, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara declansand o ancheta in acest caz.

- Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata intr-un accident de munca petrecut miercuri la o firma de confectii metalice din Petrosani, dupa ce capul i-a fost surprins de o presa hidraulica, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara declansand o ancheta in acest caz. "Din primele…