Stiri pe aceeasi tema

- Drumurile din Buzau sunt acoperite cu zapada dupa ce in cursul nopții a nins consistent. Meteorologii au emis o informare de vreme rea valabila pana vineri la pranz. Muncitorii care se ocupa de deszapezirea orașului Buzau intervin cu utilajele inca de la ora 01.00 iar in aceasta dimineața. Potrivit…

- Aproape 190 de utilaje și peste 2.000 de tone de material antiderapant au fost raspandite pe drumurile naționale și autostrazile din Vestul țarii, noaptea trecuta. Utilajele DRDP Timișoara (Direcția Regionala de Drumuri și Poduri) au acționat pe intreaga rețea de drumuri naționale și autostrazi pentru…

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea a emis cod galben de vant pentru municipiul Constanta. In perioada urmatoare intensificarile vantului vor atinge la rafala 55 ndash; 65 km h. Vremea se mentine foarte rece, astfel ca temperatura maxima va fi de 1... 0 grade, iar cea minima de 6... 5 grade. Cerul…

- Ninsoarea cazuta inca de luni dimineața in cantitați mari in zona județului Bistrița-Nasaud a dat batai de cap șoferilor aflați in trafic, dar și autoritaților, care au scos in teren zeci de utilaje de deszapezire.

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș transmita ca in cel mai vestic județ al țarii, pe drumurile județene. circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna. De asemenea, cei de la CJ Timiș transmit ca nu exista la aceasta ora drumuri județene cu circulație blocata sau inchisa. The post CJ…

- Prima ninsoare mai serioasa din aceasta luna a scos utilajele de deszapezire pe drumurile din Prahova. Din fericire nu s-au inregistrat probleme. In ceea ce priveste drumurile judetene, ceva mai abundent a nins noaptea trecuta pe DJ 102 R Calugareni-Tataru, DJ 234 Singeru – Salcia, DJ 100 H Jugureni…

- Atentionarea cod galben pentru regiunile sudice, estice si centrale ale Romaniei a intrat in vigoare duminica seara. Chiar daca a nins aproape toata noaptea, nu s-au inregistrat probleme pe drumurile din Dambovita.

- Deși suntem in luna octombrie, iarba parca a inceput sa iși intre in drepturi! Autoritațile au fost deja nevoite sa acționeze cu utilaje de deszapezire! Pe drumuri s-au impraștiat mai bine de 12 tone de sare. Ce anunța autoritațile?