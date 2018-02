Hunedoara: Un mort şi cinci răniţi, între care doi copii, într-un accident pe DN 7 Un barbat si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, intre care si doi copii, au fost ranite intr-un accident care a avut loc duminica seara, pe DN 7, intre orasele Deva si Simeria, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si a colizionat cu un autoturism care circula regulamentar. Din primele cercetari ale politiei, accidentul a fost cauzat de un sofer de 44 de ani, din orasul Hateg, care a intrat pe sensul opus de mers si s-a tamponat cu o masina condusa de un sofer de 41 de ani, din orasul Simeria. In urma impactului a rezultat decesul soferului de 41 de ani, care circula regulamentar si se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

