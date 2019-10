Stiri pe aceeasi tema

- ​Grupul Renault începe sa fructifice experiența vasta pe care o are în domeniul mașinilor electrice, dar și segmentul mașinilor low cost. Era doar o chestiune de timp pâna la nașterea automobilelor electrice low cost. Renault City K-ZE, 100% electric, cu autonomie reala 200 km, a fost…

- Doi soferi din Buzau au fost spulberati de un TIR pe autostrada A1, intre localitatile Ilia si Deva, judetul Hunedoara. https://informatiabuzaului.ro/wp-content/uploads/2019/09/71548065_411495832901300_4985579289664552960_n.mp4 Nenorocirea s-a produs azi noapte la scurt timp dupa ce victimele au oprit…

- Din luna octombrie, in fiecare zi de joi a saptamanii, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Iancu de Hunedoara„ al județului Hunedoara se va intalni cu locuitorii Vaii Jiului chiar la ei acasa. Audiențele se vor desfașura intre ora 10.30 – 12.30 la sediul Detașamentului…

- Victima unui accident rutier produs in urma cu 10 ani, dupa ce masina in care se afla a luat foc pe DN 7, intre Sebes si Orastie, nu a fost identificata nici pana in prezent, in pofida cercetarilor efectuate de-a lungul timpului de catre politistii din Alba. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de…

- Hoții care au furat seiful cu 40.000 de euro dintr-o casa de schimb valutar din Arad au fost prinși. Polițiștii au stabilit ca gruparea a dat multe alte lovituri asemanatoare, iar membrii acesteia foloseau aparatura de ultima generație. Hoții avea dispozitive de bruiere al semnalului emis de alarmele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66 E79 Deva ndash; Petrosani, la kilometrul 182 450 de metri, in zona orasului Hateg, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier: un autoturism a pierdut controlul directiei, a lovit un cap de pod si s a rasturnat…

- Doua noi contracte de finanțare prin Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, in valoare totala de 95 de milioane de lei, adica peste 20 de milioane de euro, au fost semnate astazi in județul Hunedoara, pentru un transport modern și ecologic in Valea Jiului. Este vorba despre investiția…

- Autoritațile locale din Hațeg nu sunt de acord cu majorarea prețului la apa. Apa Prod a adresat o solicitare in acest sens. Consilierii locali din Hațeg au studiat problema și au concluzionat ca nu sunt de acord ca abonații sa plateasca mai mult pentru serviciile de apa și canal. “Va informam…