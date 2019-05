Stiri pe aceeasi tema

- Un miner a fost ars in Mina Lupeni in urma unui accident de munca. Barbatul lucra la un transformator iar la un moment dat s-a produs un arc electric. Victima are arsuri pe 40% din corp de gradele 2/3, pe fața, ochi și maini și urmeaza a fi transferat la o clinica de specialitate. Liviu Baczoni are…

- Incident la mina Lupeni. Un miner a ajuns la spital cu arsuri, dupa ce in subteran s-a produs un arc electric la un transformator, anunța Digi24.Un miner de la mina Lupeni a ajuns la Spitalul de Urgența Petroșani cu arsuri pe 40% din suprafața corpului, dupa ce s-a accidentat la locul de munca.…

- Un electrician de 42 de ani de la Exploatarea Miniera EM Lupeni a suferit marti dimineata un accident de munca in timp ce lucra la un transformator de inalta tensiune, barbatul fiind internat la Spitalul de Urgenta din Petrosani, informeaza Agerpres.roAccidentul a avut loc in schimbul 4, iar din primele…

- Un accident de munca a avut loc la mina Lupeni. Un miner, electrician, a ajuns la Spitalul de Urgența din Petroșani, cu arsuri. Barbatul s-a accidentat la locul de munca, in timp ce lucra la un transformator. Potrivit lui Darius Campean, președintele Sindicatului Muntele, minerul accidentat…

- Doi barbati din judetul Vaslui au suferit arsuri, sambata, in urma unor incendii de vegetatie uscata pe care le-au provocat, au anuntat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui. Este vorba despre un barbat in varsta de 32 de ani, din municipiul Vaslui, cu arsuri prin flacara pe aproximativ…

- Un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit astazi, in jurul orei 15, in comuna Bucov, focul manifestandu-se pe o suprafata de 1000 metri patrati. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, un barbat in varsta de 46 de ani a suferit arsuri de gradul II si III pe aproximativ 36% din suprafata corpului,…

- Un barbat in varsta de 64 de ani, din comuna Voineasa, a suferit arsuri pe maini si pe fata in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, informeaza Agerpres.Citește și: Incendiu…

- O fetita de 5 ani din orasul Dolhasca a ajuns la spital, dupa ce hainele de pe ea s-au aprins, cauzandu-i arsuri grave. Starea grava a fetitei i-a determinat pe medici sa o transfere pentru tratament de specialitate la Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti.Gravul ...