- Uniunea Salvați Romania – filiala județeana Hunedoara a organizat, la sfarșitul saptamanii trecute, Conferința Județeana pentru desemnarea noilor organe de conducere, arbitraj și control ale filialei, precum și pentru desemnarea delegaților județeni la Congresul Național al USR din 13 iulie 2019.…

- Un autobuz care circula intre localitațile Deva și Brad in județul Hunedoara a luat foc in mers. Din fericire, in mașina se afla doar șoferul, fara a avea pasageri la bord. Incidentul s-a petrecut in dreptul localitații Luncoiu de Jos, iar pompierii au intervenit foarte repede reușind sa stinga focul…

- Imagini dramatice filmate in Hunedoara, pe DN 76 Deva - Brad, dupa ce un autobuz a luat foc in mers in dreptul localitatii Luncoiu de Jos. Un autobuz care circula pe DN 76 Deva - Brad a luat foc in mers, la Luncoiu de Jos, Hunedoara. Din fericire, in vehicul nu se aflau pasageri, iar soferul a reusit…

- Un autobuz fara pasageri a luat foc in trafic, joi, pe DN 76 Brad - Deva, dupa ce la compartimentul motor al autovehiculului a izbucnit un incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara.

- In acesta dimineața, meteorologii au emis un cod galben pentru mai multe localitați hunedorene. Vor fi perioade cu innorari temporar accentuate, averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20…25 l/mp si izolat 35…40 l/mp.…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de instabilitate atmosferica, pentru județul Hunedoara. Se vor inregistra innorari temporar accentuate și vor fi averse insoțite de descarcari electrice, intensificari puternice ale vantului, grindina de dimensiuni medii, indeosebi dupa-amiaza și in cursul serii.…

- Joi seara, un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Brad, in timp ce conducea o motocicleta pe strada Minerului, din Deva, din cauza neatenției in conducere, a pierdut controlul direcției, a derapat si a lovit un autoturism parcat. In urma evenimentului rutier a rezultat ranirea ușoara…

- 110 hunedoreni care au participat la Bursa locurilor de munca au reușit sa iși gaseasca un job. Potrivit informațiilor AJOFM Hunedoara, 110 persoane din cele 643 prezente la bursa au fost incadrate in munca, din cei 251 care au fost selectați in urma dialogului cu angajatorii. Cele mai multe persoane…