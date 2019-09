Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 19-22 septembrie, la București, se vor disputa Jocurile Balcanice la atletism pentru veterani, intrecere la care vor fi prezenți și 10 sportivi din Maramureș, inscrierile fiind deja facute. Este cea de-a 29-a ediția a Balcaniadei in aer liber, prima ediție avand loc in 1991. Competiția este…

- Cea de-a 32-a editie a Cupei Callatis la lupte pe plaja s-a incheiat miercuri, 4 septembrie. Competitia a fost destinata sportivilor cu varstele cuprinse intre 12 si 15 ani. Pe plaja „Laguna” din Mangalia, s-au luptat participanti veniti din cele mai importante centre ale Romaniei, cum ar fi Bucuresti,…

- Studentii Universitatii Politehnica din Bucuresti au obtinut doua medalii de aur, una de argint si una de bronz la competitia internationala de robotica RobotChallenge desfasurata la Beijing, informeaza un comunicat de presa al institutiei de invatamant superior. Potrivit sursei citate, Romania a fost…

- Turul ciclist al Romaniei a ajuns, in acest an, la editia cu numarul 52. Competitia va avea loc in perioada 11-15 septembrie si se va intinde pe durata a cinci etape. Startul se va da la Cluj-Napoca, iar ciclistii vor sosi dupa patru zile la Bucuresti. Prima etapa va avea loc pe 11 septembrie, cand…

- Luiza Radulescu Pintilie Ieri, Ministerul Educatiei Nationale a publicat rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care au sustinut Evaluarea Nationala. Potrivit statisticilor, cele mai mari medii de admitere sunt la colegiile din Craiova,…

- O fata din satul Vartopu, județul Gorj, a reușit sa ia 10 pe linie la examenul de Bacalaureat. Insa, povestea Vasilicai Cristina Calescu este una impresionanta. Tanara s-a trezit timp de patru ani la ora 06:00 pentur a fi sigura ca ajunge la timp la liceul din Targu-Jiu unde invața. Iar astazi, eforturile…

- Numarul total de persoane cu dizabilitati era, la finele lunii septembrie, de 826.197, dintre care 97,85% (808.455 persoane) se afla in ingrijirea familiilor si/sau traiesc independent (neinstitutionalizate) si 2,15% (17.742 persoane) se afla in institutiile publice rezidentiale de asistenta sociala…

- Mihaela Buzanescu (31 de ani, 53 WTA) a trecut în doua seturi de Jessica Pegula (SUA/72 WTA), scor 6-4, 6-4 și se va duela cu Simona Halep în turul al doilea de la Wimbledon.La finalul meciului câștigat, tenismena din București a ramas surprinsa când a aflat de la reporteri…