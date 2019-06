Hunedoara: Trei localităţi afectate de ploile abundente; circulaţie întreruptă temporar pe DN7, în Deva Un numar de 25 de gospodarii din localitatile Deva, Simeria si Baita, dar si circulatia pe DN 7 - centura municipiului Deva au fost afectate de ploile abundente care au cazut in cursul noptii de duminica spre luni, 40 de pompieri militari intervenind in ajutorul populatiei care a avut de suferit din cauza precipitatiilor. Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, in municipiul Deva, 12 gospodarii, din zonele Horia si Grigorescu, au avut apa in beciuri, in orasul Simeria au fost inundate zece gospodarii, iar in comuna Baita, trei gospodarii. Patru masini au ramas… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

