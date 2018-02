Hunedoara: Toate pârtiile oferă condiţii excelente pentru schi; mai multe concursuri în week-end Toate partiile din statiunile montane ale judetului Hunedoara ofera conditii excelente pentru schi, stratul de zapada pe domeniile schiabile din Straja, Parang si Rausor fiind cuprins intre 35 si 40 de centimetri, tot aici urmand sa aiba loc mai multe competitii pentru amatori. "In cursul acestei saptamani a nins la munte si s-a asternut un strat proaspat de zapada de circa 10-15 centimetri. Toate partiile au fost pregatite pentru schiori, in medie, stratul de zapada fiind cuprins intre 35 si 40 de centimetri. Ne asteptam ca numarul turistilor care vor veni la munte sa fie destul de ridicat, pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

