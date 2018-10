Stocul de carbune la termocentrala Mintia este de circa 5.000 de tone, in conditiile in care rezerva minima pentru perioada de iarna ar trebui sa fie de 50.000 de tone, a declarat miercuri liderul Sindicatului Liber Independent Electrocentrale Deva (SLIED), Mircea Crisovan.



El a apreciat ca este nevoie de cresterea cantitatii de carbune din depozite pentru a preveni problemele in functionarea grupurilor energetice in perioada anotimpului rece, cand huila poate ingheta in vagoanele de transport si este greu de manevrat.



"Stocurile trebuiau facute pana la sfarsitul lunii…