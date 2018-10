Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Nicolae Robu s-a intalnit pentru a doua oara in aceasta saptamana, marți, cu sindicaliștii de la filarmonica. Edilul-șef susține ca le-a ințeles durerile, dar și ca ei trebuie sa ințeleaga ca nu pot ține greva la nesfarșit. „In final, ei s-au angajat, a fost din proprie inițiativa…

- Contractul colectiv de munca al angajatilor de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH) a fost prelungit cu inca un an, in conditiile in care se pastreaza toate prevederile din documentul initial, a declarat, joi, Darius Campean, presedintele Sindicatului ”Muntele”, reprezentativ…

- Administratia prezidentiala a anuntat vineri dimineata ca presedintele Klaus Iohannis a transmis Curtii Constitutionale si presedintelui CCR o cerere de solutionare a unui conflict juridic de natura constitutionala cu premierul Viorica Dancila. Cererea presedintelui vine in contextul in care prim-ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti, intr o emisiune TV, ca s a luat decizia de a i se desface contractul de munca asistentei din Dambovita filmata ca a bruscat un copil, transmite Agerpres.ro. E un copil abandonat, un copil cu grave probleme de sanatate, asistenta insarcinata. Am luat…

- Peste 700 de locuri de munca vor fi deschise la Donduseni, iar primele angajari s-au facut deja. Acolo, lucrarile de construcție a fabricii de textile sunt pe ultima suta de metri. Conducerea firmei cauta cusatorese cu experiența, dar sunt binevenite și cele care abia se initiaza in domeniu.

- Salariatii Combinatul de Oteluri Speciale Targoviste se pregatesc de proteste! In acest sens, la COS Targoviste se fac deja liste Post-ul Sindicaliștii Valahia acuza: Folosindu-se de „Sindicatul Galben”, administratia rusa a prelungit contractul de munca cu un an apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Primarul Adrian Dobre s-a declarat uimit de decizia conducerii TCE de a majora salariile soferilor societatii, mai ales ca aceasta se confrunta cu grave probleme economice, datorii substantiale catre ANAF si SPFL. Directorul TCE a aratat ca majorarea era inevitabila deoarece contractul colectiv de munca…