- Conducerea Penitenciarului Deva a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Deva in cazul detinutului care a atacat miercuri seara un agent de penitenciar, sef de schimb, in timpul unei operatiuni in care agresorul ar fi urmat sa fie mutat in alta camera de detentie, potrivit agerpres.ro.Potrivit…

- Procurorii brașoveni au deschis o ancheta dupa ce, marți, o tanara a fost gasita moarta in casa in care locuia singura, la cateva zile de la deces. Fata, in varsta de 29 de ani, care suferea de depresie și era sub tratament medicamentos, nu raspundea la telefon de cateva zile. O prietena care cunoștea…

- Un barbat din Carligele, județul Vrancea, caruia i-a fost amputat un picior in urma unui accident de munca, a fost batut și talharit in propria casa de un var de-al mamei sale. Incidentul a avut loc pe 29 ianuarie, cand agresorul, domiciliat in Slobozia Cioraști, s-a dus acasa la victima sa, la ora…

- Adolescentul de 16 ani care a violat o fetita de opt ani la locul de joaca din comuna Baita, judetul Hunedoara, a fost arestat preventiv, la propunerea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Deva.

- Moldoveanul Serghei Gorbunov, condamnat la 16 ani de inchisoare pentru o talharie asupra patronului unei case de schimb valutar, a fost eliberat condiționat. Gorbunov a parasit penitenciarul Deva, dar a fost preluat de o echipa Interpol pentru a fi expulzat in Republica Moldova, așa cum stabilise instanța…