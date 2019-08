Stiri pe aceeasi tema

- Primaria, Consiliul Local al orasului Ardud, Consiliul județean Satu Mare si Asociația Culturala „Dr. Augustin Mircea” Ardud organizeaza cea de-a VII-a ediție a Festivalului folcloric „Cetatea Codrului” in data de 16 august 2019. Programul acestui eveniment se va desfașura dupa cum urmeaza: ORA 15:30…

- Ajuns la cea de-a IX-a ediție, Festivalul Internațional de Folclor se va desfașura in acest an in perioada 04 – 06 august 2019, in Piața Dr. Constantin Hagea. Timp de 3 zile, municipiul Aiud va fi gazda a peste 300 de dansatori și interpreți, membri ai ansamblurilor folclorice din: Bulgaria, Canada,…

- Ceremonie emotionanta vineri dimineata, 26 iulie 2019, la Primaria municipiului: in contextul festiv al Zilelor Imnului National, primarul Mircia Gutau impreuna cu viceprimarul Carmen Preda au felicitat 19 cupluri de locuitori ai municipiului Ramnicu Valcea cu ocazia implinirii unei jumatati de secol…

- Ziarul Unirea Foto/video: Parada artistica prin orașul Campeni la debutul Festivalului Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți la munte!” – ediția a XXIII-a Marți seara a debutat in Campeni cea de-a XXIII-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți la munte!” organizat de…

- Petrecere cu mare fast, dar si cu niste divergente! Echipa nationala de fotbal feminin a Statelor Unite ale Americii a sarbatorit triumful la Campionatul Mondial. Jucatoarele au avut parte de primire la Primaria din New York.

- Un incendiu a distrus, ieri, una dinte casuțele din lemn amenajate de primaria sectorului 5 in parcul Sebastian. Fotografiile transmise de un cititor ”Libertatea” arata ca pompierii au intervenit cu doua autospeciale pentru a pune capat incendiului. Casuța de lemn a ars in totalitate, dar incendiul…