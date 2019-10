Stiri pe aceeasi tema

- In data de 16.09.2019, in jurul orei 08:00, un barbat de 30 de ani, din judetul Galati, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, din directia Arad – Deva, pe raza localitatii Mintia, din cauza oboselii a pierdut controlul direcției de mers si a lovit un cap de pod, dupa care a ricoșat pe…

- In data de 27.08.2019, ora 21:55, un barbat in varsta de 51 de ani, din orașul Uricani, in timp ce conducea un autoturism pe șoseaua de tranzit din municipiul Petroșani, a surprins și accidentat ușor, un pieton in varsta de 41 de ani, din municipiul Petroșani, care a traversat artera rutiera regulamentar…

- In data de 26.08.2019, ora 15:06, Poliția Muicipiului Deva a fost sesizata prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca pe bulevardul 22 Decembrie, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca, o tanara in varsta de 27 ani, din…

- Salvatorii montani din Prahova au fost solicitati la cinci actiuni in muntii Bucegi. La primele trei interventii, au fost salvate doua femei care suferisera traumatisme la genunchi si glezna, iar a treia la maini si picioare. A patra actiune a fost pe Valea Spumoasa, unde au fost salvasi doi cetateni…

- Autoritațile județene anunța ca drumul spre Poiana Pelegii se redeschide circulației. Este una din cele mai cautate destinații din județul Hunedoara. Vor fi însa impuse anumite restricții de circulație

- In perioada 9-11 august 2019 va invitam la PANORAMA BLUES FESTIVAL ediția a VII-a, care va avea loc in localitatea Ghelari care se afla la 20 km de Hunedoara. Turiștii se pot caza fie la pensiunile din localitate, fie la cele din Hunedoara sau de pe malul lacului Cinciș. Acest festival va avea loc in…

- „Haideți ca moare, haideți ca moare!”, a fost mesajul disperat pe care l-a primit in aceasta dimineața la ora 10.30 salvamontiștii borșeni. Venea de la soția unui turist de 68 de ani din Deva, Hunedoara care se afla in concediu la Borșa, in drumeție in zona Pietrosul. Barbatul a suferit un atac de cord,…