Hunedoara: S-a redeschis principalul drum spre Masivul Retezat

- Traficul a fost reluat pe tronsonul cuprins intre Barajul Gura Apelor - Cabana Rotunda - Poiana Pelegii a drumului care permite accesul turiștilor spre turistilor spre Masivul Retezat. Dupa un an de la instituirea unor restrictii cauzate de problemele aparute in structura de rezistenta a carosabilului,…

- Ministerul Energiei, in calitate de titular al „Strategiei Energetice a Romaniei 2019 – 2030, cu perspectiva anului 2050”, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de strategie, finalizarea raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvata și organizarea dezbaterii publice…

- Circulatia rutiera pe Transfagarasan, intre Piscul Negru si Balea Cascada (km 104+000 - km 130+800), s-a deschis pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

- Mai multe poduri si podete din Masivul Retezat, care au fost distruse de acumularile de zapada din iarna, de furtunile si de ploile puternice, vor fi refacute, in aceasta vara, de catre salvamontistii din judetul Hunedoara, ajutati, unde este cazul, de catre rangerii Administratiei Parcului National…