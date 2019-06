Hunedoara: Restricţii de circulaţie pe DN 7, săptămâna viitoare, între Simeria şi Deva Traficul rutier pe DN 7, intre localitatile Simeria si Santuhalm, de langa Deva, se va desfasura cu restrictii in perioada 2-6 iulie din cauza executarii unor lucrari la o trecere de nivel cu calea ferata Simeria - Hunedoara, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Lucrarile vor fi executate doar pe timpul zilei, iar traficul rutier se va desfasura alternativ in ambele sensuri, pe banda aferenta sensului deschis circulatiei, fiind dirijat cu piloti de trafic. In scopul prevenirii eventualelor ambuteiaje si al desfasurarii circulatiei rutiere in regim de siguranta si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

