Cateva zeci de angajati de la combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara au protestat joi dupa-amiaza la iesirea din schimbul de dimineata, nemultumiti de faptul ca negocierile la contractul colectiv de munca privind salarizarea sunt intarziate cu aproape trei luni de zile.



"Sunt mai multe nemultumiri ale siderurgistilor de la Hunedoara, dar principala face referire la blocarea negocierilor privind salariile. In ultima instanta, salariul este cel care reprezinta valoarea muncii. Din pacate, problemele de la Hunedoara s-au acumulat in timp si s-au acutizat, in special, in ultimii…