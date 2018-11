Peste o suta de siderurgisti de la combinatul ArcelorMittal Hunedoara au protestat vineri dupa-amiaza in fata portii de la intrarea in otelaria electrica, oamenii exprimandu-si nemultumirea fata de intarzierea cu trei luni a negocierilor privind cresterea salariilor.



La un moment dat, cateva zeci de protestatari au inceput sa treaca, succesiv, strada pe o trecere de pietoni din apropiere, generand un blocaj in trafic pe soseaua de la intrarea in municipiul Hunedoara.



Situatia a revenit la normal dupa cateva minute in care liderii Sindicatului "Siderurgistul" le-au explicat…