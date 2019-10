Stiri pe aceeasi tema

- Programul de vizitare a Cetații Deva se modifica incepand de marți, 1 octombrie 2019. Turiștii vor putea explora monumentul medieval doar pana la ora 20:00. Astfel, in perioada 1 octombrie 2019 – 30 aprilie 2020, fortareața din capitala județului poate fi vitata zilnic, intre orele 8:00 –…

- Prin adresa nr. 1373/12.09.2019 Institutul Național de Sanatate Publica și inregistrata la DSP Hunedoara cu nr.8590/13.09.2019, acesta ne informeaza ca pe teritoriul Romaniei au fost semnalate prezența mai multor specii de țanțari : Specia Culex pipiens – specie care este implicata in transmiterea…

- Turiștii și localnicii care se vor afla in Cetatea Deva, sambata, 31 august 2019, la ora 11:00, vor putea asista la ultimul rond al Cetații din luna august și vor avea ocazia sa afle cum arata o zi din viața oștenilor Garzii. Rondul Cetații va avea ca punct de pornire Platforma Artilerie…

STP Turda aduce la cunoștința publicului calator programul de circulație al autobuzelor in perioada 15.08.2019 – 18.08.2019:

- La Oradea, in ziua de pauza a Campionatului European Under 20 Divizia B la baschet masculin a avut loc tragerea la sorti pentru faza 1 a Ligii Nationale si turul 1 in Cupa Romaniei. Galatiul va fi reprezentat in sezonul 2019-2020 de CSM care dupa ce a ocupat locul 10 in ultima editie de campionat a…

- Fosta capitala a Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, si Incinta 1 a Cetatii Deva, cea mai importanta parte a monumentului istoric, vor fi reabilitate cu fonduri europene in valoare de 10 milioane de euro, contractele de finantare fiind semnate marti la sediul Consiliului Judetean CJ Hunedoara,…

- Sute de reenactori vor reconstitui luptele dintre daci si romani cu prilejul editiei din acest an Festivalului Dac Fest ce are loc in acest weekend pe platoul de la Magura Uroiului, langa orasul Simeria, turistii fiind invitati sa mai vada, intre altele, ateliere antice, un ritual de nunta dacica…