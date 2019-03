Un catel care cazuse, de mai multa vreme, intr-o surpare adanca de 4 metri, aflata in incinta fostei exploatari miniere din satul Ghelari, in Tinutul Padurenilor, a fost salvat vineri de pompierii militari din Hunedoara, chemati in ajutor de un trecator care a auzit animalul latrand si a sunat la numarul de urgenta 112.



"Nimeni nu stie cat a stat cainele in prapastie pana cand un trecator l-a auzit latrand si a anuntat situatia prin numarul unic de urgenta 112. Un echipaj de pompieri al Detasamentului Hunedoara a ajuns in scurt timp la locul indicat si a demarat operatiunile de salvare",…