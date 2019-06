Stiri pe aceeasi tema

- Rusu Ion, un barbat de 69 de ani din Vaslui, a fost dat disparut dupa ce, in luna martie a acestui an, a plecat de la stana si nu s-a mai intors. In Sambata Mare, batranul a fost gasit inecat, in raul Barlad.

- Pompierii din judetul Hunedoara au intervenit, intr-o singura zi, pentru stingerea a zeci de incendii de vegetatie uscata, in urma carora au fost distruse sapte hectare de litiera de padure si 14 hectare de teren agricol. Interventiile au fost ingreunate de terenul accidentat si vantul care a suflat…

- Toate berzele sus! Este deviza unei mobilizari impresionante dintr-o localitate de langa Tirgu Jiu! Pasarile despre care localnicii cred ca le aduc noroc si-au gasit cuiburile distruse de iarna grea. De teama sa nu ii paraseasca ocrotitoarele, oamenii au pus mana de la mana si le-au construit niste…

- In ziua de 23.02.2019, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata cu privire la faptul ca unui minor in varsta de 12 ani i-a fost smuls telefonul mobil din mana, in timp ce se afla pe strada 1 Decembrie 1918, din Petrosani. Politistii care s-au deplasat de urgenta la fata locului au stabilit…

- Pompierii Detașamentului Oraștie din județul Hunedoara au intervenit pentru stingerea unui incendiu de padure de foioase și pașune din zona Tamașasa. Au ars 15 hectare de padure de foioase și razleț trunchiuri de copac și aproximativ 2 hectare de pașune. Pentru a ajunge la zona in care se…

- S-a ajuns la faza etapelor regionale, opt la numar, castigatoarele urmand sa se califice la turneul final. AJF Arad a primit spre organizare una din zone, care va avea loc duminica, ora 12, la Socodor, acolo unde Petru Crisan si colaboratorii dumnealui, sprijinti de Primaria din localitate,…

- In acest an acțiunea motocilciștilor din Cugir a fost susținuta și de prietenii lor din Hunedoara de la clubul „Corvin Riders” sau camarazi din Deva, alaturi de locuitorii din Cugir, obișnuiți cu evenimentul devenit deja tradiție. „JOS PALARIA!!! Sunt doua cuvinte cu care noi, Asociația Moto „Lupii…

- Lucrarile de reparatii la drumul judetean care duce spre cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, ar putea dura 4-5 zile, pana la finalizarea operatiunilor de consolidare a infrastructurii acestuia accesul autoturismelor spre monumentul UNESCO fiind blocat, a informat, vineri, Consiliul…