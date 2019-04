Peste 4.000 de apartamente din municipiul Deva au ramas luni fara apa calda si caldura, pentru 24 de ore, dupa ce producatorul de energie termica, termocentrala Mintia, a decis sa opreasca furnizarea acestui serviciu catre populatie pentru efectuarea unor reparatii la conducta magistrala de distributie a agentului termic.



"Pe traseul conductei magistrale de energie termica sunt doua avarii care trebuie reparate imediat. In plus, vom interveni si acolo unde am observat alte mici defecte", a declarat, pentru AGERPRES, directorul termocentralei Mintia, Ioan Cont.



Potrivit…