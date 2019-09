Stiri pe aceeasi tema

- Inițiativa Primariei Alba Iulia de a transforma o zona neatractiva de pe malul Mureșului intr-un spațiu de relaxare, pentru practicarea sporturilor nautice, a pescuitului și a unor facilitați pentru transportul pe rau prin intermediul proiectului european „Amenajare zone de agrement și debarcader” se…

- “Eu am trimis un control sa verifice starea benzilor dedicate. Nu am primit rezultatele controlului. Și eu circul cât pot cu mijloacele de transport în comun, nu pot acoperi toate zonele. Pe 21 Decembrie avem în aplicare și un proiect european. Așteptam doar posibilitatea…

- Un adolescent de 16 ani, din municipiul Brad, a fost identificat marti de politisti ca fiind autorul unui apel fals la 112 in care relata ca ar fi fost rapit de persoane necunoscute din fata Spitalului Judetean din Deva, in operatiunile de cautare ale posibilei victime fiind mobilizati peste 120…

- Un tanar in varsta de 29 de ani din Brad a fost implicat intr-o altercație, cu un cetațean italian, in Slatina, județul Olt. Tanarul a ajuns la spital. Conflictul in trafic a izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii…

- Fosta capitala a Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, si Incinta 1 a Cetatii Deva, cea mai importanta parte a monumentului istoric, vor fi reabilitate cu fonduri europene in valoare de 10 milioane de euro, contractele de finantare fiind semnate marti la sediul Consiliului Judetean CJ Hunedoara,…

- Ziarul Unirea Alba Iulia- singura municipalitate lider de parteneriat din Romania cu proiect finanțat in cadrul programului european URBACT III In perioada 25 – 26 iunie Alba Iulia a fost gazda unui eveniment internațional de amploare, desfașurat pentru prima data in Romania: Comitetul de Monitorizare…