Hunedoara: Peste 180 de pompieri, salvatori, jandarmi, implicaţi în primele misiuni ale exerciţiului ForFirEx 2019 Peste 180 de pompieri, salvatori, salvamontisti, jandarmi, padurari, voluntari cu echipe canine, radio amatori, voluntari cu autoturisme de teren si piloti IGAv, din 7 judete ale tarii, au luat parte la primele misiuni in teren ale exercitiului de stingere a incendiilor de padure ForFirEx 2019, a informat miercuri Inspectorul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Apreciat ca fiind cel mai complex exercitiu la incendii de padure organizat pana acum in Romania, scenariul aplicatiei a fost gandit in conditii cat mai aproape de cele reale. Acesta presupune operatiuni complexe de stingere a trei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

